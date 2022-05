Van der Poel behoorde in de openingsfase van de etappe tot de bezige bijen, maar slaagde er niet in om te ontsnappen vanuit het peloton. “Ik heb het geprobeerd, maar ze lieten me niet gaan. Dat was al snel duidelijk.”

Wat ook snel duidelijk werd, was dat de Etna een maatje te groot was voor de Nederlander. “Vanaf de voet van de klim heb ik ervoor gekozen om mijn eigen tempo te rijden. Het was duidelijk dat ik het roze zou verliezen en ik ben realistisch genoeg.”

Ad

Giro d’Italia | Van der Poel neemt op flanken Etna al vroeg afscheid van zijn roze trui

Giro d'Italia Giro d’Italia | “Over en uit, dat is balen” - Analyse van het vroege lossen van Dumoulin 2 UUR GELEDEN

Ritzeges

Een nieuw realistisch doel wordt het jagen op een tweede etappezege of zelfs meer. De etappe zaterdag in en rond Napoli is bijvoorbeeld ook soort van gemaakt voor Van der Poel, die de paarse puntentrui nog wel om zijn schouders heeft.

“Ik richt me nu op wat er nog komen gaat en ga weer proberen om ritzeges te boeken. De puntentrui winnen is niet echt een doel, maar als ik er in de derde week nog goed voorsta, kan dat het wel worden”, aldus Van der Poel.

Giro d’Italia | “Lichaam reageert niet zoals ik wil” - Dumoulin komt binnen op grote achterstand

Mareczko

Het is onduidelijk of de renner van Alpecin-Fenix op dat moment al wist dat Mareczko de finish bovenop de Etna niet had gehaald. MVDP trok zondag nog zonder succes de sprint aan voor de Italiaan, met wie hij nu dus geen rekening meer hoeft te houden.

Dat biedt vrijheid en perspectief op punten, zelfs in de massasprints. En laat het aantal sprinters nu net meevallen omdat er in de Giro vooral wordt geklommen in plaats van gesprint.

WAAR KIJK JE?

De Giro d’Italia is ook in 2022 van de eerste tot en met de laatste kilometer rechtstreeks te volgen op televisie en internet. Mis niks van de 105e Giro en stem je tv af op Eurosport of kies voor een geheel reclamevrije stream op discovery+

Giro d'Italia Giro d’Italia | “Over en uit, dat is balen” - Analyse van het vroege lossen van Dumoulin 2 UUR GELEDEN