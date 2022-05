Giro d'Italia

Girmay is niet de enige die het vizier tijdens de eerste dagen van de Giro op de roze trui heeft gericht. Hetzelfde geldt voor onder meer Mathieu van der Poel, om maar eens iemand te noemen. MVDP wordt gezien als favoriet, maar Girmay toonde al aan dat hij klimmetje goed kan verteren.

Anders win je niet als eerste Afrikaan een klassieker, direct van het kaliber Gent-Wevelgem. “Ik ben blij, ik voel me goed en sterk. En ik ben volop gemotiveerd. Ik heb er zin in”, vertelt de rappe man van Intermaché-Wanty-Gobert.

“Ik heb nog nooit een grote ronde gereden. De Giro ken ik slechts van televisie en ik moet mijn debuut nog maken, maar het profiel van de eerste etappe ziet er heel interessant uit”, zo vindt Girmay, die hoopt aan te kunnen klampen op de helling richting de citadel van Visegrád.

Het zijn bijzondere tijden voor Girmay, die dankzij zijn winnende sprint in Wevelgem zijn doorbraak beleeft en inmiddels een heldenstatus heeft. Hij kan de straat niet meer op zonder herkend te worden. “Het is een gekkenhuis, maar ik ben nog altijd dezelfde persoon. Het is natuurlijk leuk om volop in de belangstelling te staan.”

“Er is van alles mogelijk tijdens de openingsetappe, maar je moet altijd weer afwachten hoe het onderweg precies loopt. Ik kom naar de Giro om een rit te winnen en zie meerdere kansen. We gaan zien wat mij het beste ligt en of ik kan toeslaan.”

