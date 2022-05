Giro d'Italia

Van der Poel had het zwaar vandaag. Hij moest een paar keer in zijn eentje langs het peloton rijden wat hem veel energie kostte. Door zijn vermoeidheid kon hij niet juichen toen hij over de finish kwam. “Het duurde even tot ik tot besef kwam”, zegt hij daarover.

De renner die in de Tour ook al eens de gele trui won na een heuvelachtige finish kon met moeite zich voorbij Biniam Girmay stoten. “Ik moest de sprint aangaan terwijl ik eigenlijk geen overschot meer had. Ik bleef even hangen, maar ik kwam er toch over.”

De race liep volgens Van der Poel volgens verwachting. Sprinters konden mee op de laatste heuvel, maar hadden het wel lastig. Dat kon hij aan zijn eigen benen voelen. “De benen liepen aardig vol. De sprinters waren nog present, maar iedereen was op de limiet. Degene die net het meest over heeft wint.

Kansen voor morgen

Over de tijdrit van morgen leek Van der Poel minder vertrouwen te hebben. Hij zegt dat hij gaat proberen de roze trui mee te nemen naar Italië. Daarvoor moet hij morgen een korte tijdrit overleven. “Ik heb nu spijt dat ik niet vaker op de tijdritfiets heb gezeten”, zegt hij met een lach op zijn gezicht. “We gaan er het beste van maken. Korte tijdrit met veel draaien en keren ook. Ik ga het beste geven van mezelf, maar ga vooral genieten van de roze trui.”

