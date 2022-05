Giro d’Italia | Kater Mollema na verlies Feyenoord en blauw oog door ongelukje met kabel

Mollema meldde zich met een ietwat blauw oog bij de start in Borgo Valsugana, maar dat heeft niets te maken met de nederlaag van Feyenoord in de finale van de Conference League. De Stadionclub, waar Mollema supporter van is, verloor met 1-0 van AS Roma.

En hoewel er Roma-fans deel uitmaken van de Trek-staf valt dat blauwe oog toch echt te wijten aan een onderonsje met een kabel. “De kater is best wel groot. Het was zonde, jammer van de wedstrijd. Het was gewoon zuur, zo’n finale… dat gebeurt niet elke dag. Het was alweer twintig jaar geleden.”

“De wedstrijd zelf was ook niet echt leuk om naar te kijken”, vervolgde Mollema, die wel een fanatieke teamarts zag juichen na de 1-0 van AS Roma. Kort daarvoor of daarna kon Mollema langs bij diezelfde dokter met een kleine blessure aan zijn oog.

“Ik pakte een kabel uit mijn koffer, maar die zat een beetje vast en toen ik eraan trok, werd ik geraakt door het uiteinde. Er zijn al meer renners naar huis met een oogblessure, dus ik ben nog goed weggekomen.”

Mollema doelt natuurlijk op het kurkincident met Giniam Birmay, die de Giro moest verlate toen hij op het podium zijn ritwinst vierde en bij het ontkurken van de processo de kurk in zijn oog kreeg.

