Giro d’Italia | Kelderman verwacht zware tijdrit - “Je komt geen moment in je ritme”

Kelderman kan terugkijken op een goede eerste aankomst. Hij kon in Visegrád mee met de besten en staat kort in het klassement. Zo kort dat hij wellicht zelfs een gooi kan doen naar de roze trui, maar zoals altijd is dat gemakkelijker gezegd dan gedaan.

“Het is een zeer technisch parcours”, luidt Keldermans oordeel na de verkenning ’s ochtends. “Je moet constant accelereren om na de bocht weer op snelheid te komen. Je komt geen moment in je ritme. En dus wordt het zwaar.”

Blessures en ziekte

Kelderman wijst erop dat hij altijd goed is in het begin van grote ronden en dat finishes bergop zoals in de eerste rit hem goed liggen. Verdere verwachtingen voor de Giro zijn lastig uit te spreken voor de Nederlander, ook omdat zijn voorbereiding niet optimaal was.

“Ik hoop uiteraard zo hoog mogelijk in het klassement te eindigen, maar ik weet het gewoon nog niet zo goed. Mijn seizoen verloopt nog niet naar wens door blessures en ziekte. We zien wel wat de Giro brengt. Voor nu is het gevoel goed.”

