Giro d'Italia

Dit liveblog wordt bijgewerkt vanaf de start van onze uitzending. Dat is zondag rond 12:05 uur. Alle etappes worden vanaf de start live en exclusief uitgezonden op Eurosport en discovery+.

Achtergrond

De etappe van zaterdag kon wellicht nog onderschat worden omdat slechts sprake was van heuvels, maar zondag telt gene enkel excuus. Er staan bergen op het programma en dat zal het peloton weten ook. Op papier is dit de zwaarste rit van week twee, met maar liefst 4000 hoogtemeters en een aankomst bergop, in Cogne.

De eerste 90 kilometer gaat het zoetjesaan bergop, daarna volgen drie redelijk onbekende klimmen met afdalingen tussendoor. Het zwaarste wordt niet tot het laatst bewaard, maar al eerder aangedaan. Al liegt ook de slotklim naar Cogne er niet om, want die beslaat de laatste 22 van de in totaal 178 kilometer.

Blauwe trui

De slotklim kent een stijgingspercentage van ‘slechts’ 4,3 procent gemiddeld, maar verloopt verre van constant met een zwaar begin en daarna wordt het minder en minder. Qua kanshebbers kijken we naar Simon Yates, die rondom Turijn ook al goed was en Carapaz achterhaalde om te winnen, maar ook namen als Lennard Kämna en Vincenzo Nibali. Als Carapaz zelf in orde is, kan de kop van de wedstrijd nooit ver weg zijn en vlak ook Jai Hindley niet uit om iets te ondernemen als Carapaz een teken van zwakte vertoont.

De Nederlandse trots moet worden hooggehouden door Wilco Kelderman, al dan niet in een andere rol dan aanvaller, Thymen Arensman, Bauke Mollema en eventueel Sam Oomen, die echter niet heel goed lijkt. Ook kan dit een dag zijn voor Koen Bouwman om veel punten te pakken voor de blauwe bergtrui. De afgestapte Tom Dumoulin zien we helaas niet meer aan het vertrek.

Algemeen klassement

1. Richard Carapaz 58:21:28

2. Jai Hindley +00:07

3. João Almeida +00:30

4. Mikel Landa +00:59

5. Domenico Pozzovivo +01:01

6. Pello Bilbao +01:52

7. Emanuel Buchmann +01:58

8. Vincenzo Nibali +02:58

9. Juan Pedro López +04:04

10. Alejandro Valverde +09:06

WAAR KIJK JE?

De Giro d’Italia is ook in 2022 van de eerste tot en met de laatste kilometer rechtstreeks te volgen op televisie en internet. Mis niks van de 105e Giro en stem je tv af op Eurosport of kies voor een geheel reclamevrije stream op discovery+

