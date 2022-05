Premium Wielrennen Giro d'Italia | Inclusief Kop Over Kop 12:50-17:45

Dit liveblog wordt bijgewerkt vanaf de start van onze uitzending. Dat is zaterdag rond 12:50 uur. Alle etappes worden vanaf de start live en exclusief uitgezonden op Eurosport en discovery+.

Giro d'Italia Kijk zaterdag live naar heerlijke etappe in Giro d'Italia! Heuvel op, heuvel af in Turijn! 10 MINUTEN GELEDEN

Achtergrond

De veertiende etappe richting Turijn belooft een mooie opmaat te worden naar de drie zware bergetappes die erop volgen. Het is een korte etappe, maar op een kleine aanloop na is geen enkele kilometer vlak. Het gaat ruim 150 kilometer op en af.

De rit eindigt met twee plaatselijke rondes van 36 kilometer rond Turijn. Daarin krijgen de renners drie beklimmingen voor de kiezen: La Superga, La Colle della Maddalena en Il Pilonetto. In totaal wacht het peloton in deze heuveletappe zelfs 3000 hoogtemeters. Tot slot wordt in de laatste vijf kilometers in dalende lijn afgestevend op de finish in Turijn.

Giro d’Italia | Zaterdag heerlijke etappe in Giro d’Italia - profiel van heuvelrit naar Turijn

Vluchters

Dit parcours biedt een uitgelezen kans aan vluchters als Mollema, die nog steeds op zoek is om na overwinningen in de Vuelta en de Tour, ook ene zege in de Giro aan zijn palmares toe te voegen, zal zeker weer een poging doen om weg te raken. Bouwman heeft zijn etappezege al binnen, kijk met een schuin oog naar de blauwe bergtrui en behoort ook tot de kanshebbers.

Misschien krijgt hij dan wel Diego Ulissi met zich mee. De Italiaan van UAE Emirates won in 2013 Milaan-Turijn met aankomst op La Superga en kent de regio dus goed. Als Simon Yates, nog altijd in koers, weer fit is, is hij er vast ook op gebrand om iets te laten zien.

Giro d’Italia | Bekijk hoe uitgebluste en zieke Bardet in ploegwagen Team DSM stapt

Bardet

Of grijpen de klassementsmannen deze kans - en het vandaag wegvallen van concurrent Romain Bardet - om vlak voor de zware bergritten al een eerste schifting te maken? Op dit moment zijn de verschillen in de top nog heel klein. Daar zullen mannen met ambities, zoals Richard Carapaz, Joao Almeida en Jai Hindley misschien verandering in willen brengen.

En wat te denken van de kansen van Vincenzo Nibali. De Siciliaan heeft een reputatie als uitstekend daler en met de laatste vijf kilometer omlaag zou dat een kolfje naar de hand van de afzwaaiende Nibali kunnen zijn.

Algemeen klassement

1. Juan Pedro Lopez 54:37:23

2. Richard Carapaz +00:12

3. Joao Almeida +00:12

4. Jai Hindley +00:20

5. Guilaume Martin +00:28

6. Mikel Landa +00:29

7. Domenico Pozzovivo +00:54

8. Emanuel Buchmann +01:09

9. Pello Bilbao +01:22

10. Alejandro Valverde +1:23

11. Thymen Arensman 1:27

12. Wilco Kelderman 2:51

