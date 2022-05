Premium Wielrennen Giro d'Italia | Inclusief Kop over Kop 11:25-17:45

Dit liveblog wordt bijgewerkt vanaf de start van onze uitzending. Dat is zondag rond 11:25 uur. Alle etappes worden vanaf de start live en exclusief uitgezonden op Eurosport en discovery+.

Giro d'Italia Giro d’Italia | Samenvatting van etappe in en rondom Napels waarin De Gendt wint van Van der Poel 6 UUR GELEDEN

Achtergrond

De Giro d’Italia begint zondag pas echt voor de klassementsmannen. De klimmers kunnen zich nu niet meer verstoppen, want er wordt gefinisht op één van de meest gevreesde bergen van Europa. De etappe van vandaag gaat naar Blockhaus.

De oplettende kijker zal de Blockhaus nog kennen van de indrukwekkende etappe van Tom Dumoulin in 2017. Hier liet Dumoulin zien dat hij ook op de steilste bergen niet onder hoeft te doen voor de klimgeiten. Hij liet Vincenzo Nibali achter zich en zette een belangrijke stap naar de eindoverwinning.

Giro d’Italia | Favorieten moeten echt met billen bloot - check het profiel van rit naar Blockhaus

Blockhaus

Na Blockhaus zijn we een hoop wijzer over de kanshebbers voor de roze trui. Een aantal favorieten zal er ongetwijfeld doorheen zakken op de loodzware klim. Wellicht dat we ook een glimp gaan opvangen van wie de sterkste man in koers is.

Is het Simon Yates, Richard Carapaz, Joâo Almeida of toch een outsider?

Algemeen klassement

1. Juan Pedro Lopez 32:15:31

2. Lennard Kamnä +0:38

3. Rein Taaramäe +0:58

4. Guillaume Martin +01:06

5. Simon Yates +01:42

6. Mauri Vansevenant +01:47

7. Wilco Kelderman +01:55

8. João Almeida +01:58

9. Pello Bilbao +02:00

10. Richie Porte +02:04

