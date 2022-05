Premium Wielrennen Giro d'Italia | Inclusief Kop Over Kop 05:48:06 Herhaling

Ad

Dit liveblog wordt bijgewerkt vanaf de start van onze uitzending. Dat is dinsdag rond 12:10 uur. Alle etappes worden vanaf de start live en exclusief uitgezonden op Eurosport en discovery+.

Giro d'Italia Giro d'Italia | Biniam Girmay de sterkste in prachtige finale, samenvatting 10e etappe EEN UUR GELEDEN

Van der Poel steekt vlak voor de finish nog zijn duim op

Blijkbaar is er toch veel respect onderling.

Girmay wint voor Van der Poel

Girmay gaat vroeg aan en Van der Poel geeft het vlak voor de streep op.

Het wordt sprinten

Nog 1 kilometer

Een groep van ongeveer 20 renners rijdt richting de streep. Girmay zit in het wiel van Van der Poel.

Nog 2,5 kilometer

Het zou een sprintersrit worden, maar voorin zien we vooral mannen die hoog staan in het algemeen klassement.

Nog 4 kilometer

Van der Poel knalt omhoog, Girmay en Ballerini proberen het gat te dichten en dat lukt. Carapaz is de volgende die het probeert.

Nog 5,5 kilometer

Yates, Van der Poel, Ciccone en Formolo hebben een gaatje, maar niemand wil met de Nederlander naar de streep en dus valt hij zelf aan.

Nog 6,5 kilometer

GIrmay schat de bocht totaal verkeerd in en gaat bijna het gras in. Het loopt net goed af.

Nog 7,5 kilometer

De top is bereikt en nu wordt het afdalen. Wanty zit nog met drie man voorin en controleert de koers.

Nog 9 kilometer

Alessandro Covi valt aan en Demare moet het peloton laten gaan. Ondertussen laten de klassementsmannen zich van voren zien.

Ineos op kop

De mannen van Ineos zetten een hoog tempo neer en Demare zakt wat weg. Goed nieuws voor Van der Poel.

Foss valt aan

In zijn rode Noorse kampioenstrui probeert Tobias Foss weg te rijden, maar Alpecin-Fenix controleert.

Nog 14 kilometer

Er zijn geen aanvalspogingen meer. Vlak voor de volgende klim pakt FDJ de kop.

Nog 21 kilometer

Ook De Marchi wordt teruggepakt. De finale kan beginnen.

Nog 25 kilometer

De aanval de Juul Jensen en De Bondt bleek vruchteloos en ook Bais en Naessen worden ingerekend. De Marchi gaat alleen op kop met een voorsprong van 45 seconden. In het peloton neemt Alpecin-Fenix het heft in handen.

Aanval vanuit het peloton

Juul Jensen en Dries de Bondt gaat ervandoor met een renner van Wanty, terwijl De Marchi zijn medevluchters achter zich laat.

Nog 35 kilometer

De voorsprong van de kopgroep is nog ruim 1 minuut. In het peloton zitten nog altijd snelle mannen als Demare, Gaviria en Ewan. Van der Poel zal iets moeten doen in de finale.

Van der Poel sluit weer aan in het peloton

De topfavoriet van vandaag liep een minuut achterstand op, maar is snel teruggekeerd in het peloton.

Materiaalpech voor Van der Poel

Er lijkt iets tussen de ketting van de Nederlander te zitten en het duurt lang voor hij hulp krijgt en ook de reservefiets heeft kettingproblemen in eerste instantie.

Giro d'Italia | Mathieu van der Poel blijft ijzig kalm tijdens pechmoment

Nog 58 kilometer

Het peloton komt steeds dichterbij de kopgroep. Het verschil is nog 2'30 minuut. Behalve Ewan lijken alle sprinters nog in het peloton te zitten.

Ewan lost en is alleen

Caleb Ewan moet het peloton laten gaan en niemand wacht op de sprinter van Lotto-Soudal.

Ewan nu al in de problemen?

Het vlakke gedeelte zit erop en Ewan lijkt meteen al in moeilijkheden te komen. Had hij mechanische pech of heeft hij het simpelweg te zwaar?

Nog 80 kilometer

Het was een kansloze poging van Juul Jensen. Hij is weer terug in het peloton.

Nog 88 kilometer

Juul Jensen gaat in zijn eentje op jacht naar de koplopers.

Nog 94 kilometer

Giacomo Nizzolo wint de tussensprint voor Demare, Girmay, De Gendt en Gaviria.

Nog 110 kilometer

De ploegen van Van der Poel en Girmay zetten zichzelf op kop. De voorsprong van de koplopers loopt terug in de richting van de 4 minuten.

Nog 125 kilometer

De voorsprong van de kopgroep is nog 5 minuten als Jeroen Vanbelleghem en Karsten Kroon de commentatoren Jan Hermsen en Koen de Kort aflossen.

Dumoulin maakt een geintje met de roze trui

Juan Pedro Lopez kreeg het eerder deze Giro aan de stok met Sam Oomen en gooide een bidon. De vredespijp is nu echter gerookt.

Giro d’Italia | Dumoulin doet alsof hij bidon gooit terwijl Lopez en Oomen incident uitpraten

Nog 164 kilometer

De voorsprong stabiliseert zich op 6 minuten. Meer marge wil met name Lotto-Soudal niet geven.

Kopgroep krijgt de zege van het peloton

De drie koplopers lopen snel uit. Het verschil is nu 2'30 minuut. Lotto-Soudal controleert in het peloton en lijkt de kaart Ewan te willen spelen, ondanks het lastige tweede deel van de etappe.

De experts van Eurosport wagen zich aan een voorspelling

Giro d’Italia | Predictor - Slappendel blijft gewoon Van der Poel voorspellen als winnaar etappe

Wilco Kelderman

Kelderman gaat niet bij de pakken neerzitten na de teleurstelling van zondag: "Valt nog genoeg te winnen deze Giro."

Giro d'Italia | Kelderman met dubbel gevoel aan start 10e etappe: "Sfeer in ploeg is goed"

Sam Oomen

Sam Oomen kijkt terug op de eerste week en uiteraard komt ook het filmpje met de supporter aan bod.

Giro d'Italia | Oomen ziet vooruitgang in eigen vormpeil: "vergeleken met Etna al beter"

We zijn onderweg

Nog 191 kilometer tot de finish in Jesi. Lawrence Naesen, Alessandro de Marchi en Mattia Bais proberen weg te rijden.

Mathieu van der Poel

Van der Poel houdt de kaarten nog even tegen de borst. Gaat hij mee in de ontsnapping of wordt het controleren met zijn ploeg?

Giro d’Italia | “Moeilijk te voorspellen of de vlucht het redt” - Van der Poel over etappe tien

Achtergrond

Rit tien van Pescara naar Jesi is met recht een etappe met twee gezichten. De eerste helft van de etappe is compleet vlak, maar na zo’n honderd kilometer doemen de eerste heuveltjes op en daarna is het als vanouds op en af totdat we aankomen in de geboorteplaats van Scarponi, waar met de finish een eerbetoon wordt gebracht aan de veel te vroeg overleden Michele Scarponi. Wie weet is papegaai Franky ook van de partij.

De serie klimmetjes maakt dit bij uitstek een etappe waar weer een groepjes vluchters vooruit kan blijven. En voor zo’n groepje vluchters kijken we direct naar Mathieu van der Poel. En dus ook naar Biniam Girmay , die graag in zijn wiel plakt.

Giro d’Italia | Finish in Jesi doet gedachten afdwalen naar Scarponi en papegaai Franky

Klimmetjes

Zo graag dat anderen haast wel lijken te rijden om Van der Poel te laten verliezen, zonder daarmee zelf hun winstkansen te vergroten. De klimmetjes richting de eindstreep na 196 kilometer jagen de klassementsmannen ondanks een totaal van 1700 hoogtemeters geen schrik aan, dus die zullen nog wel een tijdje dicht bij elkaar blijven staan.

Het is stukken interessanter om te weten dat er richting Jesi in de slotfase eerst wordt afgedaald, maar dat de weg in de laatste 1,5 kilometer weer vals plat oploopt. Dat kan een massasprint natuurlijk ook zeer interessant maken...

Giro d’Italia | Dit is het profiel van rit tien met finish in Jesi als eerbetoon aan Scarponi

Algemeen klassement

1. Juan Pedro López 37:52:01

2. João Almeida +0:12

3. Romain Bardet +0:14

4. Richard Carapaz +0:15

5. Jai Hindley +0:20

6. Guillaume Martin +0:28

7. Mikel Landa +0:29

8. Domenico Pozzovivo +0:54

9. Emanuel Buchmann +01:09

10. Pello Bilbao +01:22

WAAR KIJK JE?

De Giro d’Italia is ook in 2022 van de eerste tot en met de laatste kilometer rechtstreeks te volgen op televisie en internet. Mis niks van de 105e Giro en stem je tv af op Eurosport of kies voor een geheel reclamevrije stream op discovery+

Giro d'Italia Giro d’Italia | Bekijk hoe Van der Poel uithijgt na tweede plaats en geen adem heeft voor interview EEN UUR GELEDEN