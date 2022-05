Premium Wielrennen Giro d'Italia | Inclusief Kop over Kop 12:15-17:45

Waar klassieke Giro-beklimmingen als de Zoncolan, Stelvio en Mortirolo in de laatste week van de ronde worden opgenomen, is de Etna vaak in de eerste week al aan de beurt. In 1966 was het de Italiaan Franco Bitossi die voor de eerste keer een etappe won die finishte op de mythische vulkaan.

De Etna speelde ook een belangrijke rol in de eindzege – die uiteindelijk geen eindzege bleek – van Alberto Contador in 2011. In de negende etappe verschalkte hij zijn Italiaanse concurrenten Vicenzo Nibali en Michele Scarponi met een geslaagde aanval. En toen ging het alsnog mis. “Cero, cero, cero…”

Van der Poel

Hoewel de grote namen dus hun verhalen hebben liggen op de Etna is het de laatste keren bijzonder genoeg telkens een groepje vluchters dat er telkens met succes vandoor gaat, waardoor de dagwinnaar zich niet tussen de favorieten maar vooraan bevindt. Het leuke is wel dat dit koers binnen de koers oplevert.

Misschien dat hierin wel de oorsprong schuilt van de statistiek dat de dagwinnaar bovenop de Etna in hetzelfde jaar nimmer de Giro won. En ook Van der Poel moet vrezen. De rozetruidrager wist nog nooit na een Etna-etappe de trui tot het einde toe vast te houden. Gelukkig heeft MVDP andere ambities.

En misschien zijn Simon Yates en Tom Dumoulin nu des te blijer met de huidige stand van zaken in het algemeen klassement.

ALGEMEEN KLASSEMENT

1. Mathieu van der Poel 9:43:50

2. Simon Yates +0:11

3. Tom Dumoulin +0:16

4. Matteo Sobrero +0:24

5. Wilco Kelderman +0:24

6. Ben Tulett +0:24

7. Tobias Foss +0:28

8. Bauke Mollema +0:28

9. Pello Bilbao +0:29

10. Mauro Schmid +0:29

