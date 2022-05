Premium Wielrennen Giro d'Italia | Inclusief Kop over Kop 12:10-17:45 Live

Dit liveblog wordt bijgewerkt vanaf de start van onze uitzending. Dat is dinsdag rond 12:10 uur. Alle etappes worden vanaf de start uitgezonden op Eurosport en discovery+.

De eerste kopgroep is gevormd

Luca Rastelli en Filippo Tagliani hebben bijna een minuut op het peloton gepakt. Bardiani-CSF-Faizane en Drone Hopper-Andriani Giocattoli, het zijn de ploegen die we verwachten voorin te zien in een etappe als deze

We zijn onderweg

De langste etappe van de Giro is begonnen. Niets lijkt een massasprint in de weg te staan, of gaat het misschien toch waaien?

Achtergrond

Arnaud Démare kan vandaag een gigantische stap naar de paarse trui zetten. De Fransman zag vanochtend zijn grootste concurrent afhaken. Biniam Gimay was Démare tot op drie punten genaderd, maar kreeg gisteren de kurk van de champagnefles in zijn oog en kan niet verder.

Bovendien is de kans groot dat mannen als Ewan en Cavendish de Giro na vandaag verlaten. In dat geval kan het paars Démare bijna niet meer ontgaan.

Gaviria

De laatste keer dat de Giro in Regio Emilia aankwam, was in 2017. Fernando Gaviria kent tot nu toe een ongelukkige Giro, maar aan deze etappe zal hem misschien nieuwe moed geven. In 2017 was de Colombiaan de snelste van het peloton. Kan hij vandaag op herhaling gaan?

Helemaal vlak

Het profiel van de rit van vandaag heeft veel weg van een liniaal.

Algemeen Klassement

1. Juan Pedro Lopez: 42:24:08

2. Joao Almeida +00:12

3. Romain Bardet: +00:14

4. Richard Carapaz: +00:15

5. Jai Hindley: +00:20

6. Guilaume Martin: +00:28

7. Mikel Landa: +00:29

8. Domenico Pozzovivo: +00:54

9. Emanuel Buchmann: +01:09

10. Pello Bilbao: +01:22

Waar kijk je?

