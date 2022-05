Premium Wielrennen Giro d'Italia | Inclusief Kop over Kop 13:30-17:45

Dit liveblog wordt bijgewerkt vanaf de start van onze uitzending. Dat is donderdag rond 13:30 uur. Alle etappes worden vanaf de start live en exclusief uitgezonden op Eurosport en discovery+.

Achtergrond

De etappe van vandaag is geen 152 kilometer lang, maar iets verlengd tot 156 kilometer. Dit heeft te maken met het veiligheidsadvies van de politie van Treviso. Aan het échte profiel verandert overigens niet; dat blijft vrij simpel. Zeker voor Giro-begrippen.

Natuurlijk is het parcours ook in de eerste 100 kilometer niet geheel vlak, dat bestaat nu eenmaal niet in Italië, maar daarna doemt de Muro di Ca’ del Poggio op. Het is niet de echte Poggio, maar de muro is met 12,3 procent hellingspercentage nog steeds onwijs steil. Maar na 1,1 kilometer is het ook wel weer gedaan.

Het vervolg van de donderdagrit bestaat uit een pannenkoek, tot en met Treviso. Kortom, als de sprinters niet iets willen, dan moet het vandaag gebeuren. Mark Cavendish en Arnaud Démare zijn nog in koers, dus wie weet.

Maar hoe fris zijn de benen nog?

Algemeen klassement

1. Richard Carapaz 73:19:40

2. Jai Hindley +00:03

3. Mikel Landa +01:05

4. João Almeida +01:54

5. Vincenzo Nibali +05:48

6. Pello Bilbao +06:19

7. Jan Hirt +07:12

8. Emanuel Buchmann +07:13

9. Juan Pedro López +12:27

10. Domenico Pozzovivo +12:30

