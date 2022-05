Premium Wielrennen Giro d'Italia | Inclusief Kop Over Kop 11:30-17:45

Dit liveblog wordt bijgewerkt vanaf de start van onze uitzending. Dat is vrijdag rond 11:30 uur. Alle etappes worden vanaf de start live en exclusief uitgezonden op Eurosport en discovery+.

Achtergrond

De sprinters hebben hun kansen gehad. En gepakt. Of gemist. Maar de rappe mannen dienen nu weer geduld op te brengen, want het parcours van de Giro d’Italia hoort nu eenmaal op en af te lopen. Dat is vrijdag zeker het geval, als het peloton over een stap van 196 kilometer Diamante verruilt voor Potenza.

De rit lijkt bij uitstek te zijn gemaakt voor een groepje vluchters, maar ook de mannen van het klassement mogen zich zeker niet verrekenen. Een slechte dag of inzinking kan je ook in een rit als deze duur komen te staan. En met een passage van cols van de eerste en tweede categorie kunnen de benen niet al te slecht zijn.

Giro d’Italia | Alweer ideale rit voor Van der Poel? Dit is het profiel van etappe 7 naar Potenza

Venijn in staart

Los van de diverse cols en een afdaling richting de streep kan het venijn ‘m nog wel eens serieus in de staart zitten. De slotfase kan dankzij de oplopende slotkilometer als ‘explosief’ worden omschreven. Op en af dus, zonder het echte hooggebergte aan te doen en een oplopende strook naar de streep…

Dat klinkt als ideaal voor Van der Poel. We krijgen vrijdag vanzelf mee of dat inderdaad het geval is. Van der Poel was zelfs actief in de etappe richting de Etna en hij loopt volop te grappen en te grollen, dus de vorm lijkt goed te zijn. Dat wil niet direct zeggen dat MVDP ook wint, maar hij rijdt zelden anoniem mee en richtte het vizier op nieuwe kansen.

Dit is zo’n nieuwe kans!

Giro d’Italia | “Ik ga weer op jacht naar ritzeges” - Van der Poel verruilt roze voor paars

Algemeen klassement

1. Juan Pedro Lopez 23:23:40

2. Lennard Kamnä +0:38

3. Rein Taaramäe +0:58

4. Simon Yates +01:42

5. Mauri Vansevenant +01:47

6. Wilco Kelderman +01:55

7. João Almeida +01:58

8. Pello Bilbao +02:00

9. Richie Porte +02:04

10. Romain Bardet +02:06

