Dit liveblog wordt bijgewerkt vanaf de start van onze uitzending. Dat is zaterdag rond 13:50 uur. Alle etappes worden vanaf de start live en exclusief uitgezonden op Eurosport en discovery+.

Giro d'Italia Giro d’Italia | Bekijk in deze samenvatting hoe Van der Poel de roze trui verovert 5 UUR GELEDEN

Achtergrond

De Giro is voor Van der Poel op de eerste dag bij wijze van spreken al geslaagd, maar zijn ambities gaan verder dan dat. MVDP wil zichzelf serieus testen, kijken waar hij écht toe in staat is en presteren in een grote ronde. Constant presteren. Een tijdrit van 9,2 kilometer dwars door Boedapest is de volgende opdracht.

Voor de verandering wordt deze Giro-tijdrit eens niet gewonnen door Filippo Ganna… hij staat niet aan het vertrek. Er is geen sprake van een vlak parcours door de Hongaarse hoofdstad. Sterker, de heuvel waarop de burcht staat als finishdecor moet worden bedwongen en kent een venijnige passage waar het wegdek zelfs eventjes 14 procent oploopt.

Giro d’Italia | Dit is het profiel van etappe twee - een tijdrit van 9,2 kilometer

Dumoulin

Wie weet kan Van der Poel zijn leiderstrui behouden, maar vlak ook Dumoulin niet uit. Het was niet zomaar dat Van der Poel direct na zijn zege naar de langsrijdende Dumoulin wees. Vandaag ik, morgen jij? Zaterdag krijgen we antwoord op die vraag.

Dumoulin moet 14 tellen goedmaken op de leider en iets minder op verschillende anderen. De één is en grotere kanshebber dan de ander. Met Wilco Kelderman en Bauke Mollema staan er nog twee Nederlandse troeven zeer kort in het klassement, maar wat kunnen zij in de strijd tegen de klok?

Giro d’Italia | “Hij pakt vandaag het roze, ik morgen” - Dumoulin over roze trui Van der Poel

Kanshebbers

En natuurlijk is het niet gezegd dat de tijdrit in Boedapest – ook echt over de Donau tussen stadsdelen Boeda en Pest – zomaar weer een Nederlands feestje wordt. Mannen als Magnus Cort, Richard Carapaz, Joâo Almeida, Romain Bardet, Mikel Landa en Simon Yates moeten dit ook kunnen.

Is het niet om de dagwinst dan kan het om het roze wel eens een secondenspel worden!

Giro d’Italia | Bekijk ingezoomd en wel hoe Van der Poel wint van Girmay in strijd om roze trui

ALGEMEEN KLASSEMENT

1. Mathieu van der Poel 4:35:18

2. Biniam Girmay +0:04

3. Pello Bilbao +0:06

4. Magnus Cort +0:10

5. Wilco Kelderman +0:10

6. Richard Carapaz +0:10

7. Bauke Mollema +0:10

8. Diego Ulissi +0:10

9. Andrea Vendrame +0:14

10. Mattias Skjelmose Jensen +0:14

25. Tom Dumoulin +0.14

