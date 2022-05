Premium Wielrennen Giro d'Italia | Inclusief Kop Over Kop 12:10-17:45

Dit liveblog wordt bijgewerkt vanaf de start van onze uitzending. Dat is dinsdag rond 12:10 uur. Alle etappes worden vanaf de start live en exclusief uitgezonden op Eurosport en discovery+.

Achtergrond

Rit tien van Pescara naar Jesi is met recht een etappe met twee gezichten. De eerste helft van de etappe is compleet vlak, maar na zo’n honderd kilometer doemen de eerste heuveltjes op en daarna is het als vanouds op en af totdat we aankomen in de geboorteplaats van Scarponi, waar met de finish een eerbetoon wordt gebracht aan de veel te vroeg overleden Michele Scarponi. Weet weet is papegaai Franky ook van de partij.

De serie klimmetjes maakt dit bij uitstek een etappe waar weer een groepjes vluchters vooruit kan blijven. En voor zo’n groepje vluchters kijken we direct naar Mathieu van der Poel. En dus ook Biniam Girmay, die graag in zijn wiel plakt.

Giro d’Italia | Finish in Jesi doet gedachten afdwalen naar Scarponi en papegaai Franky

Klimmetjes

Zo graag dat anderen haast wel lijken te rijden om Van der Poel te laten verliezen, zonder daarmee zelf hun winstkansen te vergroten. De klimmetjes richting de eindstreep na 196 kilometer jagen de klassementsmannen ondanks een totaal van 1700 hoogtemeters geen schrik aan, dus die zullen nog wel een tijdje dicht bij elkaar blijven staan.

Het is stukken interessanter om te weten dat er richting Jesi in de slotfase eerst wordt afgedaald, maar dat de weg in de laatste 1,5 kilometer weer vals plat oploopt. Dat kan een massasprint natuurlijk ook zeer interessant maken...

Giro d’Italia | Dit is het profiel van rit tien met finish in Jesi als eerbetoon aan Scarponi

Algemeen klassement

1. Juan Pedro López 37:52:01

2. João Almeida +0:12

3. Romain Bardet +0:14

4. Richard Carapaz +0:15

5. Jai Hindley +0:20

6. Guillaume Martin +0:28

7. Mikel Landa +0:29

8. Domenico Pozzovivo +0:54

9. Emanuel Buchmann +01:09

10. Pello Bilbao +01:22

