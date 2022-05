Premium Wielrennen Giro d'Italia | Inclusief Kop Over Kop 05:13:11 Herhaling

Ad

Dit liveblog wordt bijgewerkt vanaf de start van onze uitzending. Dat is woensdag rond 11:20 uur. Alle etappes worden vanaf de start live en exclusief uitgezonden op Eurosport en discovery+.

Giro d'Italia Giro d’Italia | Samenvatting van vijfde etappe met hoofddrollen voor Van der Poel en Démare 6 UUR GELEDEN

Achtergrond

De sprintersploegen staan donderdag in Palmi ongetwijfeld vol revanchegevoelens aan de start. Arnaud Démare won weliswaar de sprint in Messina, maar had wel het ‘geluk’ dat Cavendish en Ewan ontbraken toen de laatste rechte strook de beslissing vormde.

En niet om iets af te doen aan het voorbereidende werk van Ramon Sinkeldam, maar dit keer lijkt het om het echie te gaan. Met alle kanonnen vooraan. Het enige klimmetje stelt nóg minder voor dan woensdag en dus kunnen zelfs snode plannen van Van der Poel en Alpecin-Fenix geen roet meer in het eten gooien.

Giro d’Italia | Peloton bereikt in rit 6 het vasteland en profiel lijkt gemaakt voor een sprint

Bol

Een colletje van de vierde categorie mag toch geen enkel probleem vormen? Overigens is Cees Bol (Team DSM) beloofd dat hij in deze etappe voor eigen kansen mag gaan. Wie weet kan hij beter presteren dan ploegmaat Alberto Dainese.

De etappe van Palmi naar Scalea kent een lengte van 192 kilometer en grote kans dat we een flink deel van die 192 kilometer aftellen naar de ontknoping. Hopelijk wordt het een dag waarop Tom Dumoulin verder kan herstellen van zijn ontploffing op de Etna, maar dat antwoord volgt later pas.

Giro d'Italia | "Niemand heeft zoveel vrienden als Juan Pedro López" - Koen de Kort over roze trui

Algemeen klassement

1. Juan Pedro Lopez 18:21:03

2. Lennard Kamnä +0:39

3. Rein Taaramäe +0:58

4. Simon Yates +01:42

5. Mauri Vansevenant +01:47

6. Wilco Kelderman +01:55

7. Pello Bilboa +02:00

8. João Almeida +02:00

9. Richie Porte +02:04

10. Romain Bardet +02:06

WAAR KIJK JE?

De Giro d’Italia is ook in 2022 van de eerste tot en met de laatste kilometer exclusief en live op Eurosport en discovery+. Dagelijks verzorgen Jeroen Vanbelleghem en Karsten Kroon het commentaar bij de etappes. Elke dag volgt na de finish een Kop over kop-show. Mis dus niks van de 105e Giro d'Italia en stem je tv af op Eurosport of kies voor een geheel reclamevrije stream op discovery+

Giro d'Italia Giro d’Italia | Samenvatting van vijfde etappe met hoofddrollen voor Van der Poel en Démare 6 UUR GELEDEN