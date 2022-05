Giro d'Italia

Van der Poel ruikt kansen om in de eerste dagen van de Giro, op Hongaarse bodem, een gooi te doen naar de roze trui. “Ik ga ervoor”, zegt MVDP letterlijk, al wijst hij er ook op dat hij niet zeker weet of het vrijdag lukt om alle sprinters eraf te rijden op het slotklimmetje naar het kasteel van Visegrád.

Desondanks noemt ook iemand als Alejandro Valverde, toch niet de minste, Van der Poel als favoriet voor de eerste rit. Biniam Girmay lijkt ook iemand om tijdens de eerste etappe in de gaten te houden, net als de rappe mannen met inhoud Caleb Ewan en Pello Bilbao, die zeker een helling kunnen verteren.

De puntentrui is voor Van der Poel dan weer geen doel op zich, maar je weet nooit hoe zoiets zich ontwikkelt. Als iemand ertoe in staat is om in verschillende ritten kort te finishen, dan is het wel de renner van Alpecin-Fenix, die trouwens niet in het donkerblauw, maar in een groen tenue rijdt.