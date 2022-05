Giro d’Italia | Affini legt in het Nederlands uit waarom hij tweede wordt voor Jumbo-Visma

Met de finish, en de allesbeslissende tijdrit op de laatste dag, in zicht beginnen alle secondes bij elkaar op te tellen voor de klassementsmannen. Met Richard Carapaz en Jai Hindley op slechts drie seconden van elkaar verwijdert is alle tijdwinst meer dan welkom. Met de finish bovenop de Sanctuario di Castelmonte kan het zomaar eens een spectaculaire voorlaatse bergetappe van deze Giro worden.

Onderweg naar deze slotklim komen de renners ook nog de Villanove Grotte, Passo di Tanamea en de Kolovrat tegen. Met 3230 hoogtemeters zal etappe 19 ook op de agenda van menig vluchter aangekruist zijn.

1. Richard Carapaz 76:41:15

2. Jai Hindley +00:03

3. Mikel Landa +01:05

4. Vincenzo Nibali +05:48

5. Pello Bilbao +06:19

6. Jan Hirt +07:12

7. Emanuel Buchmann +07:13

8. Domenico Pozzovivo +12:30

9. Juan Pedro Lopez + 15:10

10. Hugh Carthy +17:03

