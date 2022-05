Premium Wielrennen Giro d'Italia | Inclusief Kop over Kop 11:24-17:44 Live

Dit liveblog wordt bijgewerkt vanaf de start van onze uitzending. Dat is zondag rond 11:25 uur. Alle etappes worden vanaf de start live en exclusief uitgezonden op Eurosport en discovery+.

Giro d'Italia Wat kunnen Arensman, Bouwman, Dumoulin en Kelderman op Blockhaus? Kijk live Giro d’Italia! 3 UUR GELEDEN

Arensman voor start

De jonge Thymen Arensman probeert op Blockhaus zo lang mogelijk bij zijn ploeggenoot en kopman Romain Bardet te blijven. Voor de start sprak hij met Sander Kleikers.

Giro d'Italia | Gezond nerveuze Arensman is klaar voor zware dag: "Hele dag bij Bardet blijven"

Rosa solo op kop

Diego Rosa (Eolo-Kometa) rijdt alleen op kop en heeft een voorsprong van bijna een minuut op het peloton. Verschillende renners waaronder Joe Dombrowski (Astana) en Natnael Tesfatsion (Drone Hopper) proberen het gat te dichten.

Cavendish en Démare al gelost

De twee topsprinters Mark Cavendish en Arnaud Démare hebben al moeten lossen uit het peloton. Zij hebben nog een lange lijdensweg te gaan.

Moeilijke dag sprinters

Niet alleen voor de klimmers is de negende etappe een belangrijke dag. Ook voor de sprinters staat er veel op het spel. De sprinters moeten ervoor zorgen niet te veel tijd te verliezen en buiten de tijdslimiet binnen te komen. Bert van Lerberghe (Quick-Step Alpha Vinyl) en Ramon Sinkeldam (Groupama-FDJ) zijn de compagnons van respectievelijk Mark Cavendish en Arnaud Demare. Zij spraken voor de etappe met Sander Kleikers.

Giro d'Italia | Bert van Lergberghe: "Hopelijk kunnen we vandaag overleven"

Giro d’Italia | Sinkeldam gaat ‘afzien’ om binnen tijdslimiet te blijven

Holmes pakt eerste punten

Matthew Holmes pakt de eerste bergpunten van de dag. Diego Rosa komt als tweede over de top.

Kelderman verwacht zware dag

Wilco Kelderman is met zijn zevende plek in het klassement de best geplaatste Nederlander. Hij verwacht dat hij het lastig gaat krijgen op Blockhaus.

Giro d'Italia | Kelderman verwacht een zware dag: "Wordt vooral afzien"

Profiel

In de 191 kilometer lange etappe van Isernia naar Blockhaus komen de renners vijf gecategoriseerde klimmen tegen, waaronder twee van de eerste categorie. Koen Bouwman is er niet zeker van dat hij aan het einde van de etappe nog steeds de leider van het bergklassement is.

Isernia - Blockhaus Foto: Eurosport

Achtergrond

De Giro d’Italia begint zondag pas echt voor de klassementsmannen. De klimmers kunnen zich nu niet meer verstoppen, want er wordt gefinisht op één van de meest gevreesde bergen van Europa. De etappe van vandaag gaat naar Blockhaus.

De oplettende kijker zal de Blockhaus nog kennen van de indrukwekkende etappe van Tom Dumoulin in 2017. Hier liet Dumoulin zien dat hij ook op de steilste bergen niet onder hoeft te doen voor de klimgeiten. Hij liet Vincenzo Nibali achter zich en zette een belangrijke stap naar de eindoverwinning.

Giro d’Italia | Favorieten moeten echt met billen bloot - check het profiel van rit naar Blockhaus

Blockhaus

Na Blockhaus zijn we een hoop wijzer over de kanshebbers voor de roze trui. Een aantal favorieten zal er ongetwijfeld doorheen zakken op de loodzware klim. Wellicht dat we ook een glimp gaan opvangen van wie de sterkste man in koers is.

Is het Simon Yates, Richard Carapaz, Joâo Almeida of toch een outsider?

Algemeen klassement

1. Juan Pedro Lopez 32:15:31

2. Lennard Kamnä +0:38

3. Rein Taaramäe +0:58

4. Guillaume Martin +01:06

5. Simon Yates +01:42

6. Mauri Vansevenant +01:47

7. Wilco Kelderman +01:55

8. João Almeida +01:58

9. Pello Bilbao +02:00

10. Richie Porte +02:04

