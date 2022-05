Premium Wielrennen Giro d'Italia | Inclusief Kop over Kop 13:25-17:45 Live

Dit liveblog wordt bijgewerkt vanaf de start van onze uitzending. Dat is zaterdag rond 13:25 uur. Alle etappes worden vanaf de start live en exclusief uitgezonden op Eurosport en discovery+.

Nog 28 kilometer

Er wordt niet goed samengewerkt in de groep van Van der Poel en het verschil met de koplopers loopt op.

Nog 35 kilometer

De vijf vooraan hebben een voorsprong van een halve minuut op de rest. Het peloton rijdt op 3'40 minuut.

Nieuwe kopgroep

Mathieu van der Poel is teruggepakt en er is een nieuwe kopgroep. Gabburo, De Gendt, Arcas, Ravanelli en Vanhoucke rijden vooraan op 12 seconden van de rest van de vluchters.

Van der Poel versnelt

Eindelijk is er actie. Van der Poel versnelt op 46 kilometer van de streep.

Nog 70 kilometer

De voorsprong van de kopgroep is opgelopen naar 2'40 minuut.

Niet iedereen heeft belang bij een snelle etappe

Nog 90 kilometer

De voorsprong blijft stabiel op twee minuten. Het peloton lijkt de kopgroep niet te veel ruimte te willen geven, maar de wil om de vluchters terug te pakken ontbreekt.

Hoe is het met bergkoning Bouwman?

Trek-Segafredo is bang voor Martin

Guillaume Martin is de kortst geklasseerde renner in de kopgroep en dus rijdt Trek-Segafredo op kop in het peloton. De mannen vrezen voor de roze trui van Lopez. De voorsprong van de kopgroep is ruim twee minuten met nog 113 kilometer te gaan.

Van der Poel is terug in de kopgroep

Van der Poel heeft zich weer terug laten zakken in de kopgroep. Dit zijn de namen: Girmay, Vendrame, Calmejane, Felline, Tejada, Poels, Sutterlin, Gabburo, Ravanelli, Zardine, Zardine, Maestri, Rivi, De Gendt, Moniquet, Vanhoucke, Arcas, Schmid, Skjelmose, Ulissi en Martin.

Van der Poel alleen op kop

Met nog 145 kilometer te gaan, besluit Van der Poel dat het niet hard genoeg gaat. Hij gaat er in zijn eentje vandoor. Is dit overmoed of topvorm? In de groep achter Van der Poel zien we mannen als Girmay, De Gendt, Vanhoucke en Ulissi.

We zijn los

We zijn onderweg en meteen ontstaat er een kopgroep. We zien Wout Poels en ook Van der Poel valt meteen aan. Dit belooft veel goeds.

Mathieu van der Poel

Mathieu van der Poel is de topfavoriet om de etappe naar Napels te winnen. Het wordt echter lastig om de rit te controleren denkt de Nederlander.

Mark Cavendish

Mark Cavendish kijkt met veel genoegen terug op de laatste keer dat hij finishte in Napels. In 2013 won de Brit de sprint. Kan hij vandaag op herhaling gaan?

Caleb Ewan

Caleb Ewan hoopt vandaag zijn eerste overwinning van deze Giro binnen te halen. De Australiër denkt echter dat de kans 50/50 is dat hij kan gaan sprinten. "Deze rit ligt Van der Poel meer dan mij", aldus Ewan.

Achtergrond

Het was misschien even doorbijten tijdens de sprintetappes, maar nu de Giro langzaam richting het noorden kruipt, neemt de amusementswaarde toe. Kop over kop zelfs! Nu is de stad Napels zelfs in Italië een vreemde eend in de bijt en ook op het gebied van wielrennen een buitenbeentje, maar er is een etappeprofiel getekend dat doet vermoeden dat het opnieuw smullen wordt.

De etappe is slechts 153 kilometer lang, maar wel van begin tot eind heerlijk heuvelachtig. Het gaat écht constant op en af, waardoor er geen moment resteert om te herstellen en de benen rust te gunnen.

Monte di Procida

De Monte di Procida is de heuvel van de dag en moet halfweg koers binnen zestig kilometer maar liefst vier keer genomen worden. Iets verderop volgt nog een korter, maar ook steiler klimmetje. Als dat circuit buiten de stad vier maal is gerond, wordt weer definitief koers gezet richting Napels, waar ook nog een helling ligt te wachten.

Pas in de serieuze finale wordt afgedaald naar zeeniveau, voor de finish aan de boulevard van Napels.

Algemeen klassement

1. Juan Pedro Lopez 28:39:05

2. Lennard Kamnä +0:38

3. Rein Taaramäe +0:58

4. Simon Yates +01:42

5. Mauri Vansevenant +01:47

6. Wilco Kelderman +01:55

7. João Almeida +02:00

8. Pello Bilbao +02:00

9. Richie Porte +02:04

10. Romain Bardet +02:06

