Dit liveblog wordt bijgewerkt vanaf de start van onze uitzending. Dat is woensdag rond 11:20 uur. Alle etappes worden vanaf de start live en exclusief uitgezonden op Eurosport en discovery+.

Giro d'Italia Giro d’Italia | López (Trek) krijgt onderweg naar roze trui klein beetje hulp van soigneur Movistar 3 UUR GELEDEN

Achtergrond

Met de Etna in de benen is het tijd om de tocht over Sicilië te vervolgen. Dat gebeurt woensdag met een etappe over 174 kilometer, van Catania naar Messina. Wie Messina zegt, zegt Vincenzo Nibali. Het kan niet anders dan als eerbetoon aan de Haai van Messina worden gezien dat de Giro zijn geboorteplaats aandoet.

De tweevoudig winnaar, inmiddels 37 jaar oud, zal niet vaak meer opstappen voor een Giro en daarom is dit het juiste moment om de Italiaan nog eens te eren. Dat doet de organisatie. Maar niet met een finish bergop. Die was gisteren op de Etna.

Dit betekent niet dat er niet hoeft te worden geklommen. Er wordt wel iets van de sprinters verlangd voordat ze mogen uitmaken wie er met de dagzege vandoor gaat. De Portella Mandrazzi moet worden bedwongen, een klim van de tweede categorie. Grote kans dat er wel iemand is geïnteresseerd in de bergpunten.

Giro d’Italia | Op naar de woonplaats van Nibali - dit is het profiel van etappe 5!

Sprint Van der Poel mee?

Daarna volgt deel twee van de etappe, met een afzink en een vlak gedeelte dat in totaal een kleine honderd kilometer beslaat. Dit moet genoeg zijn voor Mark Cavendish, Caleb Ewan, Arnaud Démare en andere rappe mannen om de aansluiting te hervinden.

Mathieu van der Poel kan wellicht een bonus oprapen voor de puntentrui. Hij verruilt roze woensdag voor paars en hoeft niet langer de sprint aan te trekken voor Jakub Mareczko, want de sprinter van Alpecin moest opgeven tijdens de rit naar de Etna.

Wel doemt er een nieuwe kans op voor Cees Bol en Alberto Dainese van Team DSM.

Giro d’Italia | “Ik ga weer op jacht naar ritzeges” - Van der Poel verruilt roze voor paars

Algemeen klassement

1. Juan Pedro Lopez 14.17.07

2. Lennard Kamnä +0:39

3. Rein Taaramäe +0:59

4. Simon Yates +01:42

5. Mauri Vansevenant +01:47

6. Wilco Kelderman +01:55

7. Pello Bilboa +02:00

8. João Almeida +02:00

9. Richie Porte +02:04

10. Romain Bardet +02:06

Waar kijk je?

