Volgens de Spanjaard zou Oomen hem geduwd hebben in een ‘zenuwachtig moment. Hij ‘verloor zijn verstand’ en gooide een bidon naar hem. Hij bood daarna zijn excuses aan Oomen.

Of de jury de actie van López gaat bestraffen is nog niet duidelijk.

WAAR KIJK JE?

De Giro d’Italia is ook in 2022 van de eerste tot en met de laatste kilometer rechtstreeks te volgen op televisie en internet. Mis niks van de 105e Giro en stem je tv af op Eurosport of kies voor een geheel reclamevrije stream op discovery+