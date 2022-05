De Giro kleurde in Boedapest niet alleen vertrouwd roze, maar ook weer een oranje. Er staat maar liefst een kwartet Nederlanders in de toptien, er zijn volop ambities en dankzij Van der Poel levert Nederland de leider van het algemeen klassement en werd er direct een etappe gewonnen.

Niet gek, vindt ook organisator RCS. De Italianen hadden zich geen betere reclame kunnen wensen dan Van der Poel, die dankzij fysiek ongemak tijdens de winter plotseling beschikbaar kwam om de Giro te rijden. De puzzel van programma en fitheid past precies.

Ad

Giro d’Italia | Uithijgen na de tijdrit met Van der Poel die de roze trui behoudt

Giro d'Italia Giro d’Italia | Wie is de beste De Gendt? Thomas en Aimé strijden in mooi onderonsje 3 UUR GELEDEN

Nog mooier

En Van der Poel rijdt nergens anoniem mee, weet nu ook het Giro-peloton. “Voor ons was het heel belangrijk dat Mathieu aan de start zou staan”, aldus grote baas Mauro Vegni tegenover het Algemeen Dagblad . “Van der Poel maakt onze wedstrijd nog mooier.”

“Hij heeft bewezen wat we vooraf al dachten: dat de eerste dagen perfect voor hem zouden zijn. Hij heeft op relatief jonge leeftijd al bereikt wat veel andere toprenners in hun hele loopbaan niet bereiken. Hij is één van de fenomenen van het wielrennen.”

Giro d’Italia | Bekijk ingezoomd en wel hoe Van der Poel wint van Girmay in strijd om roze trui

Ook blij met Dumoulin

Ook oud-winnaar Dumoulin kan terugkijken op een goed eerste weekend, al greep hij in de tijdrit tot zijn eigen teleurstelling naast de dagprijs en het roze. De dagwinst ging naar Simon Yates, die daarmee direct tot de kandidaten voor eindwinst behoort. Wat Dumoulin precies kan, blijft afwachten.

“Ik ben vooral heel blij dat Tom weer profwielrenner is”, zegt Vegni op zijn beurt namens de organisatie. “Los van het feit dat hij een groot kampioen is, ken ik hem als een leuke en serieuze jongen.”

Overigens beschouwt de ploegleiding van BikeExchange – de ploeg van Yates – Dumoulin voorlopig blijkbaar niet als een serieuze concurrent. De ploegbaas zei niets van Dumoulin te verwachten

Giro d’Italia | Ploegbaas BikeExchange verspreekt zich en zegt niets te verwachten van Dumoulin

WAAR KIJK JE?

De Giro d’Italia is ook in 2022 van de eerste tot en met de laatste kilometer rechtstreeks te volgen op televisie en internet. Mis niks van de 105e Giro en stem je tv af op Eurosport of kies voor een geheel reclamevrije stream op discovery+

Giro d'Italia Giro d’Italia | Rivi verveelt zich in de kopgroep en knoopt gesprekje aan met meerijder op fietspad 4 UUR GELEDEN