“Ik heb er hard voor gewerkt, net zo hard als altijd, maar het komt er niet meer uit”, aldus Dumoulin kort nadat hij op ruim zes minuten achter het peloton over de finish was gebold. “Ik heb niet meer de power van een paar jaar terug. Het lichaam reageert niet zoals ik wil.”

Dumoulin wilde wel sneller, maar kon niet harder en kon niet anders dan het peloton laten gaan. Het breekpunt vond plaats zo’n acht kilometer van de streep, op ongeveer tweederde van de klim.

“Mijn benen lopen vol”, verklaarde de renner van Jumbo-Visma, dat al zijn renners uit het peloton zag lossen. Maar met name het wegvallen van Dumoulin doet pijn. “Dat zijn geen leuke kilometers. Ik kan ook niet zeggen waar het aan ligt.”

Giro d’Italia | “Over en uit, dat is balen” - Analyse van het vroege lossen van Dumoulin

