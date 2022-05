Giro d'Italia

Arensman was eventjes betrokken bij een momentje waardoor rozetruidrager Juanpe Lopez achterop raakte, maar slaagde erin om dat gaatje weer te dichten en lang aan te klampen. Totdat hij de groep met favorieten richting de top toch moest laten gaan.

“Het was een slopende rit. Pittig. Ik ben blij dat Romain het zo goed doet”, schiet de pas 22-jarige Arensman direct na de finish in zijn rol van teamspeler. De tweede man van Team DSM maakte bijzonder genoeg een vrij frisse indruk.

Niet supergoed

“Ik voel me nog wel goed, redelijk fris ook. Ik was vandaag niet supergoed, wellicht vooral door de warmte. Van mij hadden we nog wel even door mogen rijden. Maar mentaal is de rustdag best lekker, want er komen nog twee zware weken aan.”

Twee zware weken waarin Arensman niet van de zijde van Bardet hoopt te wijken. De Fransman rijdt de Giro om minimaal op het podium te eindigen en wie weet is er nog meer mogelijk. “Ik ben vooral blij dat Romain erbij zat en wat ik doe, maakt niet zoveel uit”, benadrukt Arensman nog maar eens.

Twee kaarten

“Dit was een heel mooie test voor de komende twee weken en ik ben blij dat wij ook een beetje meedoen. Als ik bijblijf, kunnen we twee kaarten spelen in het klassementen en daar zijn we aardig in geslaagd.”

