Giro d'Italia

Terwijl Jai Hindley en Richard Carapaz hun strijd om de roze trui uitvochten, vierden Van der Poel en Eenkhoorn met een achterstand van een kleine twintig minuten groot feest met de tifosi. Deels om het finishen van de Giro te vieren, deels ook gewoon om lol te trappen met de tifosi op de route.

De tifosi sloten Van der Poel in het hart, zo blijkt uit de opbrengst die sinds de finish – weet iemand nog dat Alessandro Covi de etappe heeft gewonnen? – is verspreid op social media en vele andere kanalen. Van der Poel vermaakte de Italiaanse wielerfans met wheelies en doet hun harten overslaan, terwijl Eenkhoorn genoot en hier en daar een duwtje in de rug kreeg.

Colombiaanse vlag

Er dook zondagochtend een nóg mooier filmpje op van Van der Poel en Eenkhoorn, die op een of andere manier een Colombiaanse vlag in bezit heeft gekregen en daar uitgebreid mee zwaait. Let wel, dit gebeurt allemaal terwijl de renners van Alpecin en Jumbo-Visma de Fedaia bedwingen.

De video’s zijn geniaal, de foto’s prachtig en het plezier spat er vanaf. Het is allemaal prachtig om te zien. De organisatie van de Giro zal zich gelukkig prijzen met de aanwezigheid van Van der Poel, die de eerste etappe won, enkele dagen de roze trui droeg en volop in de aanval was en daarmee de Ronde van Italië fantastisch mooi kleurde.

Wheelie

Van het mysterie van de mouwen met of zonder Nederlands rood-wit-blauw tot de duim omhoog nog voor Biniam Girmay over de streep kwam en een historische overwinning vierde… je moet er niet aan denken hoe de Giro had uitgepakt zonder aanwezigheid van Van der Poel.

Volgend jaar weer? Eerst maakt Van der Poel zich op voor deelname aan de Tour de France. De Tour start 1 juli in Kopenhagen en aangezien MVDP nooit anoniem rondrijdt, ligt er deze zomer wellicht nog veel meer moois in het verschiet.

Geniet na van enkele mooie stunts van Van der Poel en Eenkhoorn op de Fedaia.

WAAR KIJK JE?

