Giro d'Italia

Wie rijk wil worden met sport kan beter geen wielrenner worden. Waar de tennissers op Roland Garros dit jaar strijden om een totale prijzenpot van meer dan 43 miljoen euro, is de prijzenpot van de Ronde van Italië met maar 1,5 miljoen euro gevuld.

Prijzengeld algemeen klassement

Toch kunnen succesvolle renners deze Giro een goed gevulde boterham eten na de drie weken fietsen. Klassementsmannen strijken het meeste prijzengeld op. Eindwinnaar Jai Hindley kan na de race een bedrag van 115 duizend euro op zijn rekening verwachten. Dit bedrag wordt aangevuld met een speciale bonus uit een fonds dat is opgezet door de sponsoren van de ronde. Die bonus bedraagt 150 duizend euro, waardoor hij op een prachtig bedrag van 265 duizend euro uitkomt.

Voor lager geklasseerde renners wordt het al gauw minder. Nummer twee Richard Carapaz verdient inclusief de bonus 133 duizend euro, de helft van het bedrag van de winnaar. Beste Nederlander op plek 17, Wilco Kelderman , ontvangt een magere drie duizend euro voor zijn positie.

1 € 115.668 (150.000)

2 € 58.412 (75.000)

3 € 28.801 (40.000)

4 € 14.516 (7.000)

5 € 11.654 (6.500)

6 € 8.588 (5.000)

7 € 8.588 (5.000)

8 € 5.725 (5.000)

9 € 5.725 (5.000)

10 € 2.863 (5.000)

11 tot en met 20 € 2.863

Etappezeges

Naast een klassement rijden leveren etappezeges ook een mooi bedrag op. Zodra je als eerste over de streep komt, kun je juichen om de zege en over de 11 duizend euro die jouw kant op komt. De nummer twee ontvangt de helft van dat bedrag en de nummer drie daar de helft weer van.

1 € 11.010

2 € 5.508

3 € 2.763

4 € 1.377

5 €1.102

6 € 826

7 € 826

8 € 551

9 € 551

10 € 276

Blauwe, paarse en witte trui

Koen Bouwman heeft het klassement uitgekozen waar opvallend veel minder geld te verdienen is. De winnaar van de sprinttrui en de jongerentrui ontvangen elk 10.000 euro, de blauwe bergtrui levert slechts 5.000 euro op. Elke dag dat je in de paarse, blauwe of witte trui mag starten levert je nog eens 750 euro op.

Kleine klassementen

Tussensprintklassement - Elke tweede tussensprint van de dag leverde punten op voor het tussensprintklassement. Hoewel weinig renners leken te geven om deze prijs levert het Filippo Tagliani een mooie achtduizend euro op.

Strijdlustigste renner - De strijdlustigste renner van de dag wordt aan het einde van de podiumceremonie het podium opgeroepen. Hij ontvangt dan een rood rugnummer voor de dag erop en krijgt 250 euro. De meest strijdlustige renner van de hele ronde ontvangt vierduizend euro.

Meeste kilometers in de aanval - Voor velen zal dit klassementje het meest onzinnige klassement van de Giro zijn. Mattia Bais zal maling hebben aan deze critici. Hij krijgt 4800 euro omdat hij 617 kilometer in de aanval reed deze Ronde van Italië.

Welke Nederlander verdiende het meest?

De Nederlander met het meeste prijzengeld is verrassend genoeg niet Bouwman, de winnaar van het bergklassement, maar Mathieu van der Poel.

De winst in de eerste etappe leverde hem een mooi bedrag op. Doordat hij in die etappe zowel de roze, paarse als blauwe trui pakte, verdiende hij de dagen daarop startpremies als leider van het klassement. Ook zijn vele ereplaatsen hielpen hem voorbij Bouwman.

Koen Bouwman Geld Mathieu van der Poel Geld Winnaar twee etappes 22020 Euro Overige ereplaatsen 15157 Euro 9 etappes drager blauwe trui 6750 Euro Winnaar etappe 1 11010 Euro Winnaar blauwe trui 5000 Euro Drager roze, paarse, blauwe trui 10500 Euro Beste klimmer of sprinter van de dag 3900 Euro Vierde sprintklassement 4000 Euro Tussensprints 2000 Euro Beste klimmer of sprinter van de dag 2400 Euro Overige ereplaatsen 1653 Euro Tussensprints 400 Euro Totaal 41323 Euro Totaal 43467 Euro

