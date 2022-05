Giro d'Italia

Het was voor Cavendish zijn zestiende zege op Italiaanse bodem en eentje waar hij in absolute tijd lang op heeft moeten wachten, omdat de Giro zo’n negen jaar lang niet op zijn programma stond. Maar nu is hij terug en staat hij direct op het podium.

Opvallend was dat Cavendish al zo’n driehonderd meter voor de streep op kop kwam, maar hij slaagde er op zijn oude dag – hij is 36 jaar – alsnog in om het vol te houden. De Brit tilt zijn aantal overwinningen van Giro-ritten nu naar zestien.

Ewan slechts achtste

Arnaud Démare eindigde als tweede, Fernando Gaviria kwam als derde binnen. Ook Biniam Girmay wilde zich mengen in de strijd om de dagwinst, maar de Eritreeër kwam wat ingesloten te zitten waardoor hij nooit zijn gewenste topsnelheid kon ontwikkelen.

De mannen van Team DSM, Alberto Dainese en Cees Bol, kwamen eigenlijk geen moment in het stuk voor. Ze bolden als negende en dertiende over de streep. Hetzelfde gold overigens voor de misschien wel favoriete Caleb Ewan. Hij werd slechts achtste.

Mathieu van der Poel blijft in het roze en trekt zijn mooie trui dinsdag weer aan, als de rit met finish bergop de Etna op het programma staat. Het lijkt onwaarschijnlijk dat MVDP ook die dag in het roze weet te overleven, maar uit het eerste weekend, op Hongaarse bodem, heeft hij het uiterste gehaald.

Sicilië

De etappe van Kaposvár naar Balatonfüred was verder weinig noemenswaardig. Er vertrok direct uit het officiële vertrek een kopgroepje, dat aan het einde van de dag weer wat ingerekend. Het was allemaal weinig verheffend en in feite 201 kilometer lang aftellen naar de massasprint.

Maandag is een rust- en reisdag voor het Giro-peloton, richting Sicilië.

