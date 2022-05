“Deze tijdrit is niet gemaakt voor specialisten zoals ik”, erkent Van Emden na een rondje Boedapest ter voorbereiding op etappe twee van de Giro d’Italia. De renner van Jumbo-Visma rekent zichzelf niet tot de kanshebbers. Integendeel.

“Ik heb het rustig aan gedaan tijdens de verkenning en het parcours is misschien wel iets minder technisch dan ik had verwacht op basis van het routeboek”, vertelt hij over het verschil tussen papier en werkelijkheid.

Van der Poel topkandidaat

Maar zelfs dat verschil zorgt er niet voor dat Van Emden met stipt stijgt op het lijstje van kanshebbers. Ploegmaat Tom Dumoulin staat wel op dat lijstje, maar helemaal bovenaan is volgens de man van Jumbo-Visma slechts plek voor één man: rozetruidrager Van der Poel.

“Er komt op dit parcours maar één man in aanmerking voor de winst en dat is Van der Poel. Mathieu heeft de kracht, acceleratie en het technisch vermogen dat nodig is om hier een toptijd neer te zetten. En hij is al niet de minste wielrenner van het peloton. Dit is voor hem gemaakt.”

