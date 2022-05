Giro d’Italia | Traksel verwacht massasprint, revanche en alsnog dagzege voor Ewan

De experts die de predictor voor hun rekening mogen nemen, zitten er tot op heden goed bij. De meesten voorspelden de eerste roze trui voor Mathieu van der Poel en Sean Kelly had goed ingeschat dat Simon Yates de tijdrit op zijn naam schreef.

Aldus geschiedde. Is het op dag drie ook raak? Dat zal moeten blijken. De diverse experts zijn het er in ieder geval over eens dat er een massasprint op stapel staat.

Traksel speelt Ewan

Het is eventjes afwachten of het peloton het hiermee eens is, maar de aangewezen favorieten zijn stuk voor stuk sprinters. Onze Bobbie Traksel kiest niet voor Mark Cavendish of Arnaud Demáre, maar verwacht een revanche van Ewan. De Lotto-renner ging onderuit in de strijd om de eerste roze trui.

“Ik denk dat Caleb Ewan gaat winnen. Ik hoop dat hij hersteld is en bewijst dat hij de beste sprinter is, zoals hij al heeft gedaan, maar nu ook in de Giro… Ik denk dus Caleb Ewan!”

