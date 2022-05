Van der Poel verdedigt tijdens de 9,2 kilometer lange race tegen de klok in de straten van Boedapest een marge van vier seconden ten opzichte van nummer twee Giniam Birmay.

Diverse gevaarlijke klanten, onder wie Tom Dumoulin, moeten veertien seconden goedmaken op de man in het roze. Van der Poel is zaterdag niet alleen de man in het roze, maar ook op het roze.

Zijn Canyon-tijdritfiets is prachtig roze gespoten. Ietwat fel, feller misschien wel feller dan zijn roze trui, maar het is een prachtig staaltje techniek verpakt in de enige juiste klaar om de eerste Giro-triomf te vieren: roze.

Giro d’Italia | Bekijk ingezoomd en wel hoe Van der Poel wint van Girmay in strijd om roze trui

