De paarse kleur valt te verklaren door het feit dat Van der Poel leider is in het puntenklassement. Hij raakte de roze trui weliswaar kwijt op de flanken van de Etna, maar het paars zit nog altijd om zijn schouders.

Ad

Van der Poel heeft een voorsprong van zeven punten op Biniam Girmay en negen op Mark Cavendish, misschien wel de favoriet voor de etappe naar Messina . Daar wordt een sprint verwacht. De kans is aanwezig dat MVDP zich op zijn paarse Canyon-fiets in de strijd mengt.

Giro d'Italia Giro d'Italia | "Hij gaat meedoen om de winst in de grote ronden" - Commentatoren over Arensman 2 UUR GELEDEN

Het is voor Van der Poel niet ongewoon om zich in het sprintgeweld te mengen. Hij trok zondag nog de sprint aan voor ploeggenoot Jakub Mareczko, maar dat hoeft nu niet meer. De Italiaan is niet meer in koers na een opgave onderweg naar de top van de Etna.

Giro d’Italia | “Ik ga weer op jacht naar ritzeges” - Van der Poel verruilt roze voor paars

Opgave Mareczko

Dit betekent nóg meer vrijheid voor Van der Poel, die op jacht gaat naar nog meer ritzeges en ook een vrije rol heeft in de strijd om het paars. Hoe beter de uitslagen, des te meer punten hij vergaart en omdat het doel ook is om een grote ronde te finishen zijn er onderweg genoeg punten te verdienen.

Van der Poel zelf zegt dat de paarse trui pas een hoofddoel wordt als hij er in de derde week van de Giro nog altijd goed voorstaat, maar wellicht verraadt de paarse uitvoering van zijn fiets toch het één en ander. Al helemaal omdat hij niet doet aan anoniem koersen.

WAAR KIJK JE?

De Giro d’Italia is ook in 2022 van de eerste tot en met de laatste kilometer exclusief en live op Eurosport en discovery+. Dagelijks verzorgen Jeroen Vanbelleghem en Karsten Kroon het commentaar bij de etappes. Elke dag volgt na de finish een Kop over kop-show. Mis dus niks van de 105e Giro d'Italia en stem je tv af op Eurosport of kies voor een geheel reclamevrije stream op discovery+

Giro d'Italia Giro d’Italia | “Paars is ook een mooie kleur” - Van der Poel niet rouwig om verlies roze trui 2 UUR GELEDEN