Giro d'Italia

Alpecin was als enige ploeg met maar liefst drie renners vooraan vertegenwoordigd, waardoor het ploegenspel gespeeld kon worden. Zowel Van der Poel als Riesebeek probeerde nog bij het voorste trio te komen, maar uiteindelijk moest de Italiaan het in zijn eentje zien te rooien.

Desondanks was Oldani prima te spreken over de bijdrage van de twee Nederlanders. “Het was cruciaal om Van der Poel vooraan mee te hebben. Als Mathieu niet in zijn eentje vooraan rijdt, vergroot dat onze kansen omdat iedereen naar hem kijkt.”

“We waren de enige ploeg met drie man voorop.. en we hebben het gedaan’, vervolgt Oldani voordat hij zich mag melden op het podium. Hij wist dat hij de snelste benen had van de drie koplopers. Gijs Leemreize was voor de dagwinnaar blijkbaar een grote onbekende.

“Mijn vriend Rota is ook snel en die andere jongen probeerde te anticiperen, maar dat had ik in de gaten. Het was zo gemakkelijk nog niet om het af te maken, maar het is gelukt.”

De ritzege van Oldani betekende zijn eerste profzege.

