De eerste etappe met een aankomst bovenop een heuvel in Visegrád lijkt op het lijf geschreven te zijn van de Nederlander die dit seizoen de Ronde van Vlaanderen won. Toch tempert Van der Poel ook de verwachtingen door te stellen dat ook sprinters de aankomst bergop aan zouden kunnen.

Giro d'Italia | "Ook sprinters doen mee om de winst in de eerste etappe" - Mathieu van der Poel

Puncheurs

Ploegleider Christoph Roodhooft van Alpecin-Fenix gaat met zijn kopman mee en zegt ook dat hij niet de enige favoriet is van de dag. “Hij is natuurlijk wel een van de favorieten voor de zege in de eerste etappe, maar hij is niet de enige die kan winnen. Het is niet echt een steile klim, maar als er wordt gekoerst blijven de sterke mannen vanzelf over”, zegt hij in een interview met De Telegraaf.

Waar Van der Poel de aandacht legde op sprinters die zouden kunnen winnen, noemt Roodhooft typische puncheurs met kansen. Hij verwacht niet dat iemand als Caleb Ewan nog genoeg over zou hebben om in de laatste meters nog een sprint uit zijn benen te persen. “Voor mannen als Diego Ulissi en Alejandro Valverde is dit een aankomst die ze ligt.”

Gewone dagen

Ook al zou Van der Poel niet exceptioneel goed zijn, toch denkt Roodhooft dat zijn kansen groot zijn. “Hij heeft in de aanloop prima getraind, en de Giro is een van zijn grote doelen van dit jaar. Dat betekent niet dat je er vanzelfsprekend van kunt uitgaan dat hij in superconditie verkeert. Dat kan hij ook niet 365 dagen van een jaar zijn, maar het voordeel is dat het ook niet hoeft. Hij wint op ’gewone’ dagen ook wel vaak.”

Mocht Van der Poel vandaag de etappe winnen. Dan is hij de eerste Nederlander sinds Wilco Kelderman in 2020 die in de roze trui rijdt. Kelderman reed de negentiende en twintigste etappe in de roze leiderstrui, maar raakte die toen kwijt aan Jai Hindley.

Waar kijk je?

