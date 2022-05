Giro d'Italia

1. Mathieu van der Poel 9:43:50

2. Simon Yates +0:11

3. Tom Dumoulin +0:16

4. Matteo Sobrero +0:24

5. Wilco Kelderman +0:24

6. Ben Tulett +0:24

7. Tobias Foss +0:28

8. Bauke Mollema +0:28

9. Pello Bilbao +0:29

10. Mauro Schmid +0:29

1. Mathieu van der Poel: 62 punten

2. Biniam Girmay 55 punten

3. Mark Cavendish 53 punten

4. Arnaud Démare 44 punten

5. Fernando Gaviria 32 punten

1. Rick Zabel 5 punten

2. Pascal Eenkhoorn 5 punten

3. Mathieu van der Poel 3 punten

4. Biniam Girmay 2 punten

5. Simon Yates 1 punt

1. Matteo Sobrero 04:47:35

2. Ben Tulett +0:00

3. Tobias Foss +0:04

4. Mauro Schmid +0:05

5. Joâo Almeida +0:05

1. Jumbo-Visma 29:12:45

2. Ineos +0:11

3. BikeExchange +0:16

4. Bora +0:22

5. Astana +0:43

