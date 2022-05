Desondanks hebben Alpecin-Fenix en Canyon weer goed hun best gedaan om er iets moois van te maken. En dat is gelukt. De fiets van zondag is iets minder knalroze dan de tijdritfiets, maar ‘pink panther’ is en blijft een bijnaam die Van der Poel deze dagen eer aan doet.

Van der Poel heeft in het algemeen klassement – dankzij zijn tweede plek in de tijdrit in de straten van Boedapest – een voorsprong van elf seconden op naaste belager Simon Yates. Omdat er zondag tijdens de sprintersetappe richting het Balatonmeer geen grote verschillen worden verwacht, is er goede hoop dat de Nederlander het roze naar Italië brengt.

Ad

Giro d'Italia Is het woord aan de sprinters met Van der Poel in de roze trui? Kijk live Giro d’Italia etappe 3! EEN UUR GELEDEN

Etna

Als dit plan inderdaad slaagt, start Van der Poel dinsdag ook in de roze trui. Het lijkt onwaarschijnlijk dat hij het roze avontuur dinsdag opnieuw weet te verlengen. Dan staat de etappe met de beklimming van de Etna op het programma.

De rozetruidager zou dan een buitenaardse prestatie moeten neerzetten om kort te finishen. Maar dat is pas dinsdag. Eerst zondag, als het Giro-peloton een etappe rijdt over 201 kilometer van Kaposvár naar Balatonfüred.

Giro d’Italia | Uithijgen na de tijdrit met Van der Poel die de roze trui behoudt

WAAR KIJK JE?

De Giro d’Italia is ook in 2022 van de eerste tot en met de laatste kilometer exclusief en live op Eurosport en discovery+. Dagelijks verzorgen Jeroen Vanbelleghem en Karsten Kroon het commentaar bij de etappes. Elke dag volgt na de finish een Kop over kop-show. Mis dus niks van de 105e Giro d'Italia en stem je tv af op Eurosport of kies voor een geheel reclamevrije stream op discovery+

Giro d'Italia Giro d’Italia | “Kreeg geen tussentijden mee door gejoel publiek” - Van der Poel over drie tellen 18 UUR GELEDEN