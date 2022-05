Dit wordt de mooiste Giro ooit voor Nederland

Vier (!) mannen in de top-10 en ook nog een etappezege. Het Nederlandse wielrennen heeft er weleens minder voor gestaan. Bekijk hier het algemeen klassement. Met Koen Bouwman, Thymen Arensman en Sam Oomen heeft Nederland in de bergen nog meer ijzers in het vuur. In 2017 zorgden Jos van Emden en Tom Dumoulin voor drie Nederlandse overwinningen in de Giro, een record. De kans is groot dat dat record deze Giro verbroken wordt.

Ad

Giro d'Italia | Bekijk hier hoe Mathieu van der Poel de eerste etappe wint

Giro d'Italia Giro d'Italia | Bekijk hier de hoogtepunten van de tweede etappe EEN UUR GELEDEN

Opnieuw geen Italiaanse winnaar

Het is nog niet eerder voorgekomen. Een periode van langer dan vijf jaar zonder Italiaanse Giro-winnaar. Toch moet het heel gek lopen voordat we dit jaar weer een Italiaanse man op het hoogste schavot zien. Vincenzo Nibali, de laatste Italiaanse winnaar in 2016, is uitstekend begonnen, maar is verre van de favoriet voor de eindzege. Outsiders Ciccone (39e op 1:01) en Fortunato (73e op 2:07) staan nu al te ver af van de echte kanshebbers.

Dumoulin is terug

Rond Tom Dumoulin waren veel vraagtekens te plaatsen. De voormalig winnaar van de Ronde van Italië kende een hele lastige aanloop naar deze Giro. Ook deelt hij het kopmanschap met de jonge Noor Tobias Foss bij Jumbo-Visma. Uit het feit dat ook Sam Oomen als schaduwkopman is opgesteld, zou je kunnen opmerken dat ook de ploeg weinig vertrouwen had in de ‘ zilverreiger van Kanne ’.

Dumoulin maakt na drie etappes korte metten met de criticasters. Zijn tijdrit was uitstekend, hij werd derde, en hij eindigde in de verraderlijke eerste etappe tussen de andere klassementsreners. We moeten nog zien wat hij in het hooggebergte kan laten zien, maar zijn vorm is in ieder geval uitstekend. Dat belooft nog wat.

Giro d'Italia | "Ik teken voor het podium, niet voor minder" - Tom Dumoulin blikt vooruit

België speelt geen rol deze Giro

Een goed voorjaar, maakt nog geen goede zomer. Dit spreekwoord lijkt ook waar te zijn voor de Belgische wielerploeg. Met Wout van Aert, Dylan Teuns en Remco Evenepoel pakte het land een aantal mooie overwinningen in eendagskoersen. Deze Giro mag België hopen op een etappeoverwinning van Thomas de Gendt of Mauri Vansevenant.

Mathieu van der Poel wint ooit een Grote Ronde

Wat kan hij niet. Als Mathieu van der Poel wil winnen dan kan hij ook winnen. Hij had zijn zinnen gezet op de maglia rosa en pakte deze al na de eerste etappe. Van der Poel die niet bekend staat als tijdrijder liet nog maar eens zien, waarom je hem nooit uit mag vlakken. In de korte tijdrit eindigde hij als tweede.

Giro d'Italia | Bekijk hier de hoogtepunten van de tweede etappe

Als Van der Poel genoeg heeft van de voorjaarsklassiekers kan hij zich laten omscholen tot klassementsman. Zijn ‘motor’ is groot genoeg en met wat kilootjes minder zal hij weinig verliezen in de bergetappes.

WAAR KIJK JE?

De Giro d’Italia is ook in 2022 van de eerste tot en met de laatste kilometer rechtstreeks te volgen op televisie en internet. Mis niks van de 105e Giro en stem je tv af op Eurosport of kies voor een geheel reclamevrije stream op discovery+

Giro d'Italia Giro d’Italia | “Mathieu maakt de Giro nog mooier” - Organisatie in nopjes met deelname Van der Poel 6 UUR GELEDEN