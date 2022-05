Giro d'Italia

Ad

Na een rustdag trekt de karavaan richting Italië en dan kan de Giro echt beginnen. Het voorgerecht in Hongarije is verorberd, nu wordt het hoofdmenu opgediend. Op het bord ligt opnieuw de Etna. De Etna werd de laatste jaren vaker wel dan niet opgenomen in het parcours. Waarom is dat?

“Sicilië is ideaal als verbinding tussen Italië zelf en de start buiten het land. Zeker als wordt vertrokken vanuit het zuiden, want het noorden vormt het epicentrum van de Giro met de Alpen en Dolomieten. Sicilië in het zuiden is daarom perfect en er wordt ook veel geld betaald om de Giro te krijgen”, legt Jeroen Vanbelleghem uit.

Fan van vulkanen

“Sicilië was de vervanger van Hongarije als organisator van de Grande Partenza en nu voor de vierde keer in zes jaar tijd meerdere etappes op Sicilië. Ik hou van Sicilië. Ik ben er geweest en ik was er graag. Ik ben benieuwd naar de Etna. Dinsdag is een mooi moment om de week te breken. Het is onderweg ook nog niet te lastig. Dat vind ik perfect.”

Ook Jan Hermsen is fan van de Etna en Sicilië, maar hij plaatst wel een kanttekening. “Ik had de Etna liever wat later in de koer gezien, maar dat is logistiek niet echt haalbaar. De Etna staat garant voor mooie plaatjes. Ik ben fan van vulkanen, maar de Etna komt wel heel vroeg. We hebben het al vaak gehad over de opbouw van een grote ronde…”

Yates versus Van der Poel

“Je pleurt ze op de kaart van Italië en zoek het maar uit”, klinkt Hermsen fel. “Het einde van de Giro wordt nog hartstikke zwaar. En dan nu de Etna? Je gaat er waarschijnlijk niet de grote strijd krijgen. Wel weer wat strijd, maar het zegt nog niet zoveel.”

Mathieu van der Poel begint in de roze trui aan de etappe naar de Etna. Hij verdedigt een voorsprong van elf seconden op Simon Yates, die het gat in de tijdrit niet kon dichten, maar tijdens de beklimming betere kansen wordt toegedicht. Afhankelijk van het tempo in het peloton kan MVDP wel of niet in het roze blijven, zo schat hij zelf in.

Zwaar genoeg?

Host Sander Valentijn gooit als gespreksonderwerp in de groep of de Etna wel zwaar genoeg is. De klim is lang – 22 kilometer – maar met een gemiddelde stijging van zo’n 7 procent kan het zwaarder. Hermsen reageert: “Als er veel wind staat, en die staat er vaak want het is een eiland en de vulkaan ligt vlakbij zee, legt het de koers een beetje dood, maar de meeste renners zijn redelijk fris.”

En Vanbelleghem ook: “De laatste week wordt zo lastig dat de favorieten kunnen zeggen: verspelen jullie je krachten maar. De klim is lastig, lang en het wordt een kwestie van niet te veel krachten verspillen. In de laatste week wordt het pas beslist. Daarom zeg ik: het wordt Mauri-dag, de dag van Vansevenant.”

