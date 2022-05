Aimé de Gendt (Intermarché-Wanty-Gobert) en Thomas de Gendt (Lotto Soudal) staan na de derde etappe respectievelijk op de 130e en 131e plek. Aimé heeft op dit moment een voorsprong van dertien seconden op zijn meer ervaren landgenoot.

Waar Aimé bij deze Giro zijn debuut maakt in de Ronde van Italië werd zijn naamgenoot in 2012 al eens derde in het klassement. De twee zijn overigens geen familie van elkaar.

Ad

Giro d'Italia Giro d’Italia | “Mathieu maakt de Giro nog mooier” - Organisatie in nopjes met deelname Van der Poel 3 UUR GELEDEN

WAAR KIJK JE?

De Giro d’Italia is ook in 2022 van de eerste tot en met de laatste kilometer rechtstreeks te volgen op televisie en internet. Mis niks van de 105e Giro en stem je tv af op Eurosport of kies voor een geheel reclamevrije stream op discovery+

Giro d'Italia Giro d’Italia | Rivi verveelt zich in de kopgroep en knoopt gesprekje aan met meerijder op fietspad 4 UUR GELEDEN