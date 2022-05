Terwijl Bardet het eindklassement van de Tour of the Alps won, ging Arensman in zijn zog mee en veroverde de 22-jarige Nederlander de jongerentrui. Een herhaling hiervan zou in de Giro hartstikke welkom zijn, maar lijkt wat onrealistisch en bovendien liggen de prioriteiten anders.

Ad

Het plan van Team DSM is duidelijk, zo bleek tijdens een virtuele persconferentie vanuit Hongarije. “De witte trui is geen doel, we gaan alleen maar voor het roze. Het doel is om Bardet zo dicht mogelijk bij de roze trui te krijgen. En het liefst erin”, aldus Arensman.

Giro d'Italia Giro d'Italia | Wat zijn de voor- en nadelen van de leukste wielerpoules? 2 UUR GELEDEN

Tour of the Alps | Bardet wint eindklassement, Arensman knap derde

Behulpzame Bardet

De Nederlandse DSM-renner ondersteunt met zijn klimbenen kopman Bardet (31), die in de Tour de France al twee keer op het podium eindigde en in de 105e Giro zonder uitgesproken favoriet hoopt dat het algemeen klassement zijn kant op valt.

“Ik ga natuurlijk ook ervaring opdoen voor een mogelijke volgende grote ronde in een andere rol, maar deze Giro is Bardet de uitgesproken kopman. Ik leer onwijs veel van hem, bijvoorbeeld op het gebied van voeding en herstellen. Hoe herstel je het best en snelst? Gelukkig is Romain zeer behulpzaam.”

Het feit dat Arensman wordt gelinkt aan de witte trui in de Giro doet vermoeden dat hij onwijs grote stappen zet in zijn ontwikkeling. Arensman zelf en Team DSM zien dat anders; er is juist sprake van geleidelijke groei maar omdat die geleidelijke groei nu resultaten oplevert, valt dit extra op.

Luik-Bastenaken-Luik | Sportieve Bardet steekt hand uit naar gevallen Alaphilippe

Tour of the Alps

“De stappen die ik zet, zijn net zo groot als bijvoorbeeld vorig seizoen. Alleen zag je er vorig jaar niets van omdat ik toen niet vooraan reed, maar nu wel. Een zesde plek in de Tirreno-Adriatico valt op, net als de derde plaats in de Tour of the Alps. Voor ons komen die prestaties niet als een verrassing.”

Arensman hoopt dat de Giro in het echt net zo leuk is als voor de televisie. “De Giro d’Italia was als tv-kijker en supporter altijd mijn favoriete grote ronde. Ik hoop dat dit in het echt ook zo is. Ik hoop dat ik de Giro ook echt leuk ga vinden.”

Tour of the Alps | Arensman wil witte trui graag afstaan voor eindzege Bardet

WAAR KIJK JE?

De Giro d’Italia is ook in 2022 van de eerste tot en met de laatste kilometer rechtstreeks te volgen op televisie en internet. Mis niks van de 105e Giro en stem je tv af op Eurosport of kies voor een geheel reclamevrije stream op discovery+

Giro d'Italia Giro d'Italia | Volg hier de ploegenpresentatie in Boedapest 3 UUR GELEDEN