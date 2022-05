Dumoulin wilde zo graag bewijzen dat hij het nog altijd in zich heeft om een goede grote ronde te rijden, maar dat zal moeten wachten tot een mogelijke volgende kans. De renner van Jumbo-Visma moest het peloton al vroeg op de Etna laten gaan, omdat hij simpelweg niet tot volgen in staat was.

“Ik ga proberen deze dag met een makkelijke rit goed door de komen. Ik gebruik de komende dagen om te resetten”, vertelt Dumoulin in Catania bij de start van de vijfde etappe . “Natuurlijk zit dit ook in mijn hoofd. Met een rit naar huis was een doel. En dat doel staat nog.”

Giro d’Italia | “Lichaam reageert niet zoals ik wil” - Dumoulin komt binnen op grote achterstand

Niet sterk

Maar door het grote doel staat een streep, zo realistisch is Dumoulin zelf ook wel. “Het was ook een doel om voor het klassement te gaan… dat doel is weg”, vervolgt hij. Verwacht niet dat de man in het geel-zwart direct revanche probeert te noemen.

“Ik voel me op dit moment gewoon niet sterk. Als ik nu in een ontsnapping zit, ga ik ook de etappe niet winnen. Ik moet eerst een beetje op krachten komen. Hopelijk gaat dat lukken in de komende dagen.”

Giro d’Italia | Dumoulin moet peloton laten gaan tijdens beklimming van de Etna

