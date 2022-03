Koersdagen en trainingsarbeid doen er voor Van der Poel niet toe. Als hij aan de start staat, rijdt hij voor de winst. Ook als het een monument betreft waar velen hun voorjaar zo ongeveer op hebben afgestemd. Van der Poel was goed en won de sprint om de derde plek, maar was niet tevreden.

Van der Poel had willen winnen. Het missen van de winst in ‘La Primavera’ is al snel weer reden om nieuwe doelen te stellen. Een combinatie van de Giro d’Italia en Tour de France is een serieuze optie voor de renner van Alpecin. En wederom gaat het doel verder dan deelnemen.

Aantrekkelijk

“Het is nog niet honderd procent zeker, maar de combinatie van Giro en Tour zit zeker in mijn hoofd. De eerste week is wel heel aantrekkelijk. Met ook een kans op de roze trui. Dat is de voornaamste reden”, verklaart Van der Poel – genezen van een vervelende rugblessure – in gesprek met het Algemeen Dagblad

De eerste Giro-etappe met finish op een pittig klimmetje in Viségrad lijkt op het lijf van Van der Poel geschreven. En voor de vierde etappe wordt de streep getrokken op de Etna. Wie weet wat voor kansen dat biedt, nog los van de individuele tijdrit van 10 kilometer die ertussen staat geprogrammeerd.

Zomerspelen

Eén ding is zeker. Als Van der Poel van start gaat in de Giro en de Tour gaat hij niet voor half werk. Ook niet wat uitrijden betreft. Afgelopen zomer stapte MVDP af om zich te focussen op Beijing 2022 op de mountainbike, maar in feite was dat tegen zijn zin.

Van der Poel: “Ik heb bij de ploeg aangegeven dat ik niet nog eens ga afstappen na tien dagen. Ik heb de intentie om de Giro en Tour dit jaar allebei uit te rijden.”

