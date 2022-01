Kelderman reed een fantastisch eerste gedeelte van de Giro en leek op weg naar de eindoverwinning. De Nederlander had de roze trui om de schouders, maar in de laatste week bleken Tao Geoghegan Hart van Ineos en teamgenoot Jai Hindley de betere renners bergop. Sunweb stond voor een lastige keuze. Blijven we voor de kansen rijden van de klassementsleider of kiezen we voor de renner die in betere vorm verkeert?

Sunweb koos voor dat laatste. Hindley liet Kelderman in zijn roze trui achter, maar kon vervolgens zelf Hart niet losrijden bergop. Hierdoor was de Australiër tijdens de afsluitende tijdrit een gemakkelijke prooi en stond Sunweb met lege handen in Milaan. Tijdens deze Giro was het al duidelijk dat Kelderman het team zou verlaten. Achteraf liet de Nederlander doorschemeren dat dit een reden was geweest om hem en zijn roze trui niet volledig te steunen.

Kelderman in het roze Foto: Getty Images

Alles op het roze

Met Emanuel Buchmann heeft Bora een derde troef in huis. De Duitser beleefde in 2019 zijn definitieve doorbraak als klassementsrenner met een indrukwekkende vierde plaats in de Tour de France. In de jaren daarna wist Buchmann dat niveau echter, mede door valpartijen, niet vast te houden. Vorig jaar ging Buchmann ook met klassementsambities naar de Giro, maar wist hij geen moment indruk te maken. Nog voor het peloton in Milaan was aangekomen, stapte Buchmann af.

Als de drie klassementsrenners in topvorm zijn, heeft Bora een mooi trio te pakken dat mee kan doen om de eindzege. De ploeg kiest er doelbewust voor om geen sprinters mee te nemen naar Italië en alles op de roze trui te zetten. De drie grootste klassementsrenners van het moment, Pogacar, Roglic en Bernal slaan de Giro dit jaar over en dus liggen er kansen voor de groep renners die tot de subtop behoort. Ook Tom Dumoulin is van de partij. De grote drie zetten dit jaar allemaal in op het een gele trui in de Tour de France.

Met Wilco Kelderman moet dus serieus rekening gehouden worden. De Nederlander staat al zijn hele carrière bekend als groot talent, maar winnen op het hoogste niveau deed hij opvallend genoeg nog nooit. Kelderman is zelfs de absolute koning van top-10 plaatsen in World Tour wedstrijden zonder overwinning. Maar liefst 119 keer eindigde hij in de top-10, maar nooit was hij de snelste. Wellicht dat daar dit voorjaar in Italië verandering in kan komen.

