Door Jeroen Vanbelleghem is Bouwman inmiddels omgedoopt tot Koen Blouwman. "Kan je een beetje leven met die bijnaam?" Vraagt Sander Valentijn aan de bergkoning.

"Ik moet hem eerst maar eerst binnen zien te halen natuurlijk. Ik heb nu om de schouders, maar ik zou me nu toch nog niet willen laten omdopen tot die naam", aldus Bouwman.

Blauwman

Jumbo-Visma ging in eerste instantie met andere plannen naar de Giro. Het ging echter al snel mis, wat volgens Bouwman voor- en nadelen had: "Het was zeker niet leuk om de drie klassementsrenners van onze ploeg zo te zien strijden op de Etna."

"Maar uiteindelijk heeft dat ook kansen geboden aan mij en andere jongens, dus het is ook maar goed dat het dan meteen aan het begin van de grote ronde duidelijk is geworden dat een klassement niet ging lukken."

Puncheur

Jan Hermsen vraagt zich af of Bouwman in Italië een nieuwe kant van zichzelf gevonden heeft: "Heb je jezelf deze Giro ook ontdekt als puncheur? Je bent in al die sprintjes supersnel en ook in de rit die je wint kom je aan als een echte puncheur."

"Ik doe het niet veel in koersen, maar de meeste ploeggenoten weten wel dat ik op training, als we sprintjes doen of een beetje aan het spelen zijn met bordjessprints, snel kan zijn. Gelukkig wist de concurrentie het nog niet. Het is wel een sterk wapen van mij. Ik kan in een klein groepje naar de finish rijden. Ik hoef niet solo aan te komen om te kunnen winnen", aldus Bouwman

Giro d'Italia | Koen Bouwman wint Nederlandse etappe in Potenza

Herstelvermogen

Hermnsen ziet ook dat Bouwman relatief goed herstelt: "Je gaf in een interview aan dat een grote ronde een soort fietsvakantie is, terwijl veel renners grote rondes haten. Die worden ook alleen maar slechter. Ik heb het idee dat jij een soort knopje hebt, waardoor je niet slechter wordt."

Bouwman: "Ik word zeker niet slechter, dat laten de waardes ook zien. Het geeft aan dat ik in de derde week altijd nog heel goed in orde ben. Ik denk dat de derde week in een grote ronde ook 50 procent mentaal is. Je moet gewoon nog de wil hebben om echt superdiep te gaan en dat ook te kunnen. Dan ben ik wel iemand die een redelijk hard hoofd heeft en gewoon door een muur kan gaan."

