Volgens Jeroen Vanbelleghem moet Dumoulin vooral doen waar hij weer gelukkig van wordt. Sander Valentijn vraagt Bobbie Traksel of dat nog kan bij Jumbo-Visma: "Ik weet niet eens of Jumbo-Visma door wil met Tom Dumoulin. Ik denk dat hij daar weg zou moeten gaan."

"We zijn heel netjes voor hem met zijn allen, maar als we het hebben over een bouwvakker die in de regen op de bouw staat voor een paar duizend euro in de maand, zijn we dat niet. Over een jongen die 2,5 miljoen euro verdient zijn we allemaal heel voorzichtig", aldus Bobbie Traksel.

Traksel denkt bovendien dat het grote contract van Dumoulin alleen maar in zijn nadeel werkt: "Hij moet daar zelf keuzes in maken. Ik denk dat het voor hem het verstandigst is dat hij de druk van zich af laat glijden door ergens een stuk kleiner contract te tekenen. Hij moet aangeven wat hij wil en wat hij niet wil en zijn plezier terugvinden. Wat zeker is, hij gaat zijn plezier niet terugvinden met een hoop druk."

