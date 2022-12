Vind jij het de juiste keuze van Evenepoel om naar de Giro te gaan?

"Ik had hetzelfde gedaan, omwille van het aantal tijdritkilometers en de periode waarin hij zich nu bevindt in zijn carrière. Hij pakt het ook serieus aan. Hij is nu al aan het verkennen in Italië. Dat is toch wel straf. Het is 1 december en hij is nu al de etappes aan het verkennen met zijn ploegmanager. je kan toch wel zeggen dat hij heel veel ambitie heeft.

Hoe heeft België gereageerd op het besluit?

"Iedereen had het eindelijk wel aan zien komen, omdat de het logische verloop is van zijn planning en omdat de ploeg ook nog niet sterk genoeg is om naar de Tour te gaan. Teleurgestelde reacties zijn er niet gekomen. Men is nu vooral bezig met het WK voetbal. Weinig analisten hebben zich voorlopig uitgesproken over de Giro-keuze, omdat de meeste het wel hadden gedacht. Sommigen hoopten misschien op de Tour, omdat dat het hoogste toneel is, maar de meesten hadden echt wel gedacht dat het de Giro zou zijn."

Heb jij al een idee welke ploeg hij meekrijgt?

"De ploeg zal vergelijkbaar zijn met die van de Vuelta vorig jaar. Het zal dezelfde kern zijn. Je hebt Louis Vervaeke natuurlijk als Belgische knecht en Ilan van Wilder. Hopelijk is Fausto Masnada ook beter. Hij was toen aan het revalideren. Alaphilippe gaat de Tour rijden, dus die zal er waarschijnlijk niet bij zijn in de Giro. Pieter Serry is er ook altijd bij. Hij gaat waarschijnlijk samen slapen met Evenepoel. Die twee zijn een goede combinatie. Misschien dat ze de kern nog aanvullen met de Brit James Knox. Dat zijn de eerste namen die in mijn hoofd opdoemen."

Jij voorziet geen schaduwkopman die meegaat?

"Nee, maar Van Wilder is natuurlijk wel jong en hij kan in de toekomst zelf ook top-10 gaan rijden. Maar voor hem is het nog te vroeg, dus ik denk dat hij heel blij zal zijn met die rol als meesterknecht voor Evenepoel."

Is het parcours inderdaad zo op het lijf van Evenepoel geschreven als men zegt?

"Het is inderdaad op zijn lijf geschreven, vooral omwille van die 70 tijdritkilometers. Dat zijn er natuurlijk veel meer dan in de Tour, waar eigenlijk maar één tijdrit is en dat is dan ook nog eens een halve klimtijdrit. Op dat vlak is de Giro perfect. De andere etappes, ja het zijn allemaal zware bergetappes in de laatste week. Als je een grote ronde wilt winnen, moet je sowieso goed in de bergen kunnen rijden. Dus of dat nou in de Tour, de Giro of de Vuelta is, dat maakt eigenlijk niet zo veel uit. Het zijn vooral de tijdritkilometers die voor hem belangrijk zijn."

Hoe kijk jij tegen die loodzware slotweek van de Giro aan?

"Zeker nu er veel boven de 2000 meter gereden wordt, zal dat een uitdaging zijn. Dat is inderdaad pittig. Hij heeft het in de Vuelta wel goed gedaan boven de 2000 meter, maar nu is het echt een paar dagen en het zijn zeer lange, steile beklimmingen. Het is een lastigere slotweek dan in de Vuelta, dus dat is weer iets nieuws om te ontdekken."

Zie jij in de slotweek ook het grootste potentiële struikelblok?

"Ja, absoluut. Die laatste tijdrit is een klimtijdrit. Die zal normaal gesproken gewonnen worden door de klassementsrenner die op dat moment het beste in vorm is bergop. Dat hoeft niet per se een voordeel te zijn voor Evenepoel, maar vooral die eerste twee tijdritten wel. Het zal me niet verbazen dat hij de derde week in het roze start als alles goed loopt en dan is het inderdaad de uitdaging om die zware dagen in de bergen door te komen."

Zijn voorbereiding zal ook anders zijn. Kan hij Luik combineren met de Giro?

"Dat is inderdaad een heel moeilijk vraagstuk, omdat hij natuurlijk wereldkampioen is en titelverdediger in Luik, wat één van zijn lievelingskoersen is. Hij gaat er sowieso starten denk ik wel, want dat is toch het plan van de ploeg. Hij zal in januari meteen beginnen in San Juan in Argentinië. Dan de UAE Tour, geen Tirreno, maar wel misschien Catalonië richting het voorjaar. Normaal gaat hij dan ook de Waalse Pijl en Luik rijden in het voorjaar en dan rusten richting de Giro. Ergens daar moet er nog een hoogtestage ingelast worden. Het wordt inderdaad een lastige puzzel, omdat hij ook Luik wil rijden. Dat is wel een pittig verhaal."

"Hij zal met een goede conditie willen starten in Luik, maar ik denk niet dat Luik het hoofddoel is. Ik denk dat de Giro echt het hoofddoel is en dan in het najaar het WK. Hij zal natuurlijk starten in Luik, maar ik denk niet dat het de bedoeling is om daar echt top te zijn, want enkele weken later begint de Giro. Dat is wel een verschil ten opzichte van vorig jaar."

Heb jij al vermoedens wie de concurrenten zullen worden in de Giro?

"Pogacar en Vingegaard alvast niet. Die zullen vol voor de Tour gaan. Bij iemand als Roglic is het de vraag of hij het ideaal zal kunnen voorbereiden, maar normaal gesproken zou dat moeten lukken, dus ik denk wel dat Roglic erbij is. 70 kilometer tijdrijden is goed voor Roglic, dus ik verwacht hem zeker bij de kanshebbers. Buiten Roglic en die andere twee die de Tour gaan rijden, zijn er in het rondewerk niet echt hele goede tijdrijders ten opzichte van Evenepoel. Ik denk vooral dat Roglic een grote tegenstander gaat zijn."

"Ik ben ook benieuwd wat Arensman doet. Bernal zou volgend jaar de Tour weer gaan rijden. Misschien dat Arensman dan bij Ineos de kans krijgt in de Giro. Hij is ook een goede tijdrijder. Het zou mooi zijn, als hij daar zijn kans mag wagen. Almeida kan misschien ook, want bij UAE zal het natuurlijk Pogacar zijn voor de Tour. Almeida is ook een goede tijdrijder. Hij is zeker iemand die dat kan."

Stel hij wint de Giro en de Tour eindigt in 2024 met een tijdrit. Is dat dan de perfecte stap?

"Dat is een logische stap ja. Je kunt er niet omheen dat hij in 2024 de Tour gaat rijden. Dat kan bijna niet anders. Ze kunnen dat niet blijven uitstellen, ook al willen ze dat misschien. Hij gaat volgend jaar de Giro rijden en dan als alles normaal verloopt, zal hij de Tour rijden."

Hoe groot zal de druk op Evenepoel zijn na het succes in de Vuelta?

"Voor de Vuelta was er minder druk, omdat hij zelf zei dat hij voor de top-10 en een etappe zou gaan. Niemand had als doel dat hij vol voor de overwinning zou gaan, dus er was minder druk van de mensen. Van hemzelf wel, want hij wil altijd winnen. Wat hij ook zegt, hij zal iedere koers waar hij start willen winnen de komende jaren. De ploeg zegt dat bij de Giro het podium de ambitie is, maar hij zal zelf natuurlijk alleen maar content zijn met de overwinning na die zege in de Vuelta. Dat zal voor iedere grote koers nu zijn. Dat is zijn lot. Ik denk zeker dat er nu meer druk zal zijn dan vorig jaar bij de Vuelta, maar ik heb het gevoel dat hij dat wel aan kan. Vorig jaar was de aandacht in de Giro een beetje overdreven, zonder dat hij iets bewezen had op het vlak van de grote rondes. Als er nu veel aandacht komt, dan is het ook logisch als je ziet wat hij heeft gedaan dit jaar."

