Na twee weken koers op het hoogste niveau en bijna 2400 kilometer in de benen kunnen de renners van de Giro d'Italia in de slotweek allesbehalve rustig aan doen. Twee zware bergritten en een slopende klimtijdrit kleuren de laatste week van de eerste grote ronde van het jaar.

Dat er een hoop kan veranderen in de laatste dagen van een grote ronde bewees de editie van vorig jaar toen Richard Carapaz in de roze leiderstrui de laatste week in ging. Op de voorlaatste dag ging het echter helemaal mis voor de Ecuadoriaan.

Giro d'Italia Kop over Kop | "Slotweek Giro veel te zwaar en finish in Rome belachelijk"

In de twintigste etappe van Belluno naar Marmolada zorgde de Passo Fedaia voor de nodige omzettingen in het klassement. Op de slotklim was het Jai Hindley die de huidige leider Carapaz op meer dan een minuut zette. De jonge Australiër legde daarmee de basis voor zijn eerste eindwinst in een grote ronde.

Giro d'Italia | Piepende en krakende Carapaz verliest bijna anderhalve minuut op Hindley

Direct vuurwerk

Op de dinsdag van de laatste week kan er direct vuurwerk verwacht worden als de renners vanuit Sabio Chiese vertrekken naar de Monte Bondone. Een rit van bijna 200 kilometer met daarin de nodige scherprechters.

Zo moeten, in meer dan 5000 hoogtemeters, achtereenvolgens de Passo di Santa Barbaria, de Matasonne, de Serrada en de finish op Monte Bondone worden beklommen. Vooral de 18 kilometer lange slotklim boezemt menig renner angst in met zijn uitschieters tot wel 15 procent in de laatste kilometers.

Even op adem komen

Na de monsterlijke zestiende etappe kunnen de renners op woensdag even op adem komen met een biljartvlakke sprintrit naar Carole, maar heel lang duurt die rustpauze niet. De achttiende etappe is namelijk de eerste van de drie beslissende etappes in Italie.

Vier beklimmingen doet het peloton aan in een etappe van 154 kilometer van Oderzo naar Val Di Zoldo. De laatste klim is een klassieke tweetrapsraket. De eerste 5 kilometer gaat stijl naar boven met een gemiddelde stijging van bijna 10 procent en na een korte afdaling volgt nog de steile finish richting Refugio Palafavera.

Dat het nog wat zwaarder kan dan de dag ervoor bewijst het profiel van de negentiende etappe. Het peloton trekt van Longarone naar Tre Cime Di Laveredo in wat waarschijnlijk met recht de zwaarste etappe van deze Giro wordt genoemd. In de eerste helft van de etappe klimmen de renners langzaam naar een hoogte van ruim 2000 meter en daarna volgt een opeenstapeling van Alpenreuzen.

We beginnen met de Passo Valparola (13,3 kilometer à 5,9%) en daarna volgen de Passo Giau (9,8 kilometer à 9,3%) en de Passo Tre Croci (8,4 kilometer à 7,1%). Als laatste volgt de slotbeklimming naar Tre Cime Di Lavaredo, een klim van 9,5 kilometer met een stijgingspercentage van 7 procent. De laatste kilometers zijn zelfs consistent steiler dan 10 procent.

Angstaanjagende klimtijdrit

Als het klassement dan al enigszins in zijn plooi ligt, kan daar op de voorlaatste dag nog een hoop aan worden veranderd. Een klimtijdrit met angstaanjagende statistieken kan de Giro in 2023 volledig op zijn kop zetten. 18,6 kilometer rijden tegen de klok, maar in de tweede helft van de tijdrit is geen centimeter meer vlak.

Het tweede deel is 'maar' 7,2 kilometer lang, maar met een gemiddelde stijgingspercentage van 12 procent en lange stukken van soms wel 18 procent, schrikt menig bij de gedachte al zwetend wakker. Wie al het geweld in deze zware slotweek overleeft, mag zich met recht de terechte winnaar van de Giro d'Italia 2023 noemen.

