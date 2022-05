In de Tour de France van 2021 evenaarde Cavendish het recordaantal etappezeges in de Tour. Merckx won tussen 1966 en 1977 34 keer een etappe. Cavendish bereikte tussen 2007 en 2021 hetzelfde aantal. De 36-jarige Brit heeft dus aan één etappezege genoeg om dit record van ‘de kannibaal’ over te nemen.

Cavendish is van mening dat deze strijd ook meespeelt bij de keuze tussen Jakobsen en hemzelf voor het sprintkopmanschap in de Tour van 2022. “Ik voel echt dat mensen graag willen dat ik het record verbreek. Mij boeit het alleen niet zoveel.”

“Aan de andere kant zijn er ook mensen die willen dat Fabio de Tour rijdt zodat ik niet kan gaan.” Cavendish vindt het lastig om te zeggen welke mensen die gedachten hebben. Op de vraag van presentator Orla Chennaoui of die gedachten leven bij fans, media of ploegen antwoordt hij: “Bij iedereen een beetje.”

Wel benadrukt de sprinter van Isle of Man dat het een kleine groep is die zo denkt. “Het is een kleine groep, maar wel een heel belangrijke groep.”

Overigens denkt Cavendish dat zijn teamgenoten zowel hem als Jakobsen aan zullen moedigen in de Tour. “Alle dertig, of 22 rijders eigenlijk, zullen voor de televisie zitten en ons hard aanmoedigen."

Geen tweestrijd

Cavendish voelt zelf de concurrentie met de Nederlander Jakobsen niet. "Fabio en ik hebben elkaar gesteund de laatste jaar. Ik wil niet dat het een tweestrijd wordt en hij dat ook niet. Er moet geen rivaliteit tussen ons gecreëerd worden, want we zijn er altijd voor elkaar geweest."

De vraag wie naar de Tour mag leidt toch tot kleine spanningen. "Helaas leidt het wel een beetje tot frictie. Dat willen we helemaal niet. Daarom wil ik er liever niet over praten want ik wil geen ruzie met een vriend over iets wat buiten onze controle ligt."

Jakobsen beste papieren

Jakobsen lijkt in eerste instantie de voorkeur te krijgen boven Cavendish om de Tour te rijden. Volgens teambaas Patrick Lefevere wordt definitieve beslissing pas later gemaakt en hebben beide rijders kans om zich te bewijzen. Cavendish pakte dit seizoen drie overwinningen. Hij won etappes in zowel de UAE Tour en de Ronde van Oman. Ook won hij de semi-klassieker Milaan-Turijn. Jakobsen won dit seizoen zeven keer een sprint waaronder een etappe in Parijs-Nice en Kuurne-Brussel-Kuurne.

Het zou in Jakobsens voordeel kunnen spreken dat Cavendish is aangewezen voor het team van Quick-Step Alpha Vinyl voor de Giro d’Italia. Het rijden van zowel de Ronde van Italië als die van Frankrijk is niet heel gebruikelijk. Cavendish deed dat tussen 2008 en 2013 wel vijf keer eerder.

