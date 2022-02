Arkéa-Samsic heeft een wildcard voor alle grote ronden. Desondanks laat de Franse ploeg de Giro aan zich voorbijgaan . Het management wil dat de renners genoeg punten scoren in andere wedstrijden, zodat het Pro-Team volgend seizoen toegang krijgt tot de World Tour. De Tour de France en de Vuelta passen wel in deze plannen.

Streep door de rekening

Voor Quintana is dit een flinke streep door de rekening. De Colombiaan is dit seizoen vooralsnog ongrijpbaar in de bergen. En met slechts 26 tijdritkilometers in de Giro d'Italia kan hij op dit onderdeel de schade beperkt houden. "Ik ben heel verdrietig dat ik niet in de Giro kan starten. Het parcours is ideaal voor mij", gaf de 32-jarige Colombiaan aan tijdens een virtueel persmoment van zijn ploeg.

Toch snapt Quintana de beslissing van het management. "We hebben ervoor gekozen om in de periode van de Giro punten te pakken in andere koersen en de focus te leggen op de Tour en de Vuelta. Het belang van de ploeg is groter dan de mijne."

Quintana kwam in het nieuwe seizoen in actie in de Tour de La Provence en de Tour du Var. In beide koersen won hij een etappe bergop en het eindklassement. "Deze vorm wil ik doortrekken naar de doelen later in het seizoen."

Goede herinneringen

De Colombiaan bewaart goede herinneringen aan de Giro d'Italia. Hij won in 2014 het eindklassement. Drie jaar later raakte hij de leiderstrui pas in de afsluitende tijdrit kwijt aan Tom Dumoulin.

Quintana staat naast de twee grote ronden vooralsnog alleen op de deelnemerslijst van Parijs-Nice en de Ronde van Catalonië.

