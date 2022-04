De rest van de ploeg bestaat uit Richie Porte, Ben Swift, Pavel Sivakov, Salvatore Puccio, Jonathan Castroviejo, Jhonatan Manuel Narvaez en Ben Tullet. Carapaz hoeft een gebrek aan steun in de bergen dus niet te vrezen.

Richard Carapaz wint de Giro d'Italia!

Mocht de vorm van Carapaz tegenvallen of er is sprake van pech, dan heeft Ineos de mogelijkheid om terug te vallen op Porte, Sivakov en Pidcock. Porte en Sivakov zijn in staat een goed klassement te rijden en Pidcock kan in de heuveletappes de aanval zoeken.

